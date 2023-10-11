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***GARAN* *TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

11.10.2023 11:39
***GARAN* *TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi


***GARAN******TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.10.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           19.04.2013 tarihli özel durum açıklamamız,
İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulmuş ve program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde borçlanma aracının ihraç yapmaya hazır hale getirildiği duyurulmuştu.
 Program kapsamında SPK tarafından tertip ihraç belgesi düzenlenen işlemimiz aşağıda listelenmiştir.
  
    ISIN
    İhraç Tarihi
    Vade
    Döviz Cinsi
    Nominal Tutar

    XS2702276432
    10.10.2023
    11.01.2024
    GBP
    15.800.000

 Saygılarımızla
 
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204111


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ACSEL 117,70 74.345.833 % 10,00  
SUMAS 253,00 286.902 % 10,00  
MRSHL 1.120,60 165.524.127 % 9,99  
FMIZP 282,90 169.395.331 % 9,99  
KSTUR 862,10 1.265.563 % 9,99  
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Dolar 27,7246 27,7417 % 0,09  
Euro 29,4288 29,4392 % 0,03  
Sterlin 33,9551 34,1253 % 0,03  
Frank 30,5987 30,7830 % 0,30  
Riyal 7,3718 7,4087 % 0,08  
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12:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.871 1.871 10,33  
Altın Gr. 1.668 1.668 10,28  
Cumhuriyet 11.574 11.749 69,00  
Tam 11.337 11.416 20,00  
Yarım 5.686 5.730 15,00  
Çeyrek 2.834 2.865 7,00  
Gümüş.Ons 22,07 22,11 0,26  
Gümüş Gr. 19,71 19,73 0,27  
B. Petrol 87,34 87,34 -0,31  
Seans Raporu 12:49
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