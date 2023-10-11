***GARAN* *TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
11.10.2023 11:39
***GARAN******TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.10.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
19.04.2013 tarihli özel durum açıklamamız,
İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulmuş ve program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde borçlanma aracının ihraç yapmaya hazır hale getirildiği duyurulmuştu.
Program kapsamında SPK tarafından tertip ihraç belgesi düzenlenen işlemimiz aşağıda listelenmiştir.
ISIN
İhraç Tarihi
Vade
Döviz Cinsi
Nominal Tutar
XS2702276432
10.10.2023
11.01.2024
GBP
15.800.000
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204111
BIST
'
12:498.409
En Düşük
|Değişim
|: -0,40%
|| -33,78
|Açılış
|: 8.482
|
|Önceki Kapanış
|: 8.443
|
8.390
En Yüksek
8.519
12:4927,7417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0249
|Açılış
|: 27,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8500
|
27,8717
En Düşük
27,6473
12:4929,4392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0083
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,5803
En Düşük
29,3791
12:491.667,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 10,21
|Açılış
|: 1.667,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,77
|
1.668,51
En Düşük
1.653,88
BIST En Aktif Hisseler12:49
|ACSEL
|117,70
|74.345.833
|% 10,00
|
|SUMAS
|253,00
|286.902
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.120,60
|165.524.127
|% 9,99
|
|FMIZP
|282,90
|169.395.331
|% 9,99
|
|KSTUR
|862,10
|1.265.563
|% 9,99
|
|TARKM
|570,00
|29.626.890
|% -9,60
|
|OZGYO
|6,66
|85.080.116
|% -9,26
|
|ULAS
|18,70
|6.417.114
|% -8,96
|
|IHAAS
|20,38
|300.806.013
|% -8,69
|
|ARENA
|30,32
|107.204.611
|% -6,88
|
|THYAO
|232,10
|2.809.028.510
|% -2,52
|
|DMRGD
|22,62
|2.607.957.790
|% 3,29
|
|PETKM
|24,44
|2.382.484.287
|% -0,81
|
|ISCTR
|25,56
|2.254.027.099
|% 2,98
|
|YKBNK
|19,59
|2.227.768.944
|% 1,93
|
|ZOREN
|6,30
|1.093.310.789
|% -1,41
|
|ODAS
|13,99
|1.800.900.414
|% 2,49
|
|EKGYO
|8,27
|961.241.512
|% -1,55
|
|YKBNK
|19,59
|2.227.768.944
|% 1,93
|
|DMRGD
|22,62
|2.607.957.790
|% 3,29
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7246
|27,7417
|% 0,09
|
|Euro
|29,4288
|29,4392
|% 0,03
|
|Sterlin
|33,9551
|34,1253
|% 0,03
|
|Frank
|30,5987
|30,7830
|% 0,30
|
|Riyal
|7,3718
|7,4087
|% 0,08
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|10,33
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|10,28
|
|Cumhuriyet
|11.574
|11.749
|69,00
|
|Tam
|11.337
|11.416
|20,00
|
|Yarım
|5.686
|5.730
|15,00
|
|Çeyrek
|2.834
|2.865
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,11
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|19,71
|19,73
|0,27
|
|B. Petrol
|87,34
|87,34
|-0,31
|