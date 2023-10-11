***GARAN* *TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***GARAN******TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.10.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalar19.04.2013 tarihli özel durum açıklamamız,İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulmuş ve program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde borçlanma aracının ihraç yapmaya hazır hale getirildiği duyurulmuştu.Program kapsamında SPK tarafından tertip ihraç belgesi düzenlenen işlemimiz aşağıda listelenmiştir.ISINİhraç TarihiVadeDöviz CinsiNominal TutarXS270227643210.10.202311.01.2024GBP15.800.000Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204111BIST