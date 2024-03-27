***GARAN* *TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***GARAN******TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın 27.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,- Yönetim Kurulu Başkanlığına Süleyman Sözen'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Jorge Saenz-Azcunaga Carranza'nın seçilmelerine,- Denetim Komitesi Üyeliklerine Jorge Saenz-Azcunaga Carranza, Belkıs Sema Yurdum ve Ebru Oğan Knottnerus'un seçilmelerine,- Kredi Komitesi Asil Üyeliklerine Jaime Saenz De Tejada Pulido ve Pablo Alfonso Pastor Muñoz'un, Kredi Komitesi Yedek Üyeliklerine Jorge Saenz-Azcunaga Carranza ve Rafael Salinas Martinez de Lecea'nın seçilmelerine,- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine Belkıs Sema Yurdum, Aydın Düren ve Jorge Saenz Azcunaga Carranza'nın seçilmelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğ uyarınca Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisinin Komite Üyesi olarak görevinin devamına,- Ücretlendirme Komitesi Üyeliklerine Sait Ergun Özen ve Jorge Saenz-Azcunaga Carranza'nın seçilmelerine,- Risk Komitesi Üyeliklerine Süleyman Sözen, Rafael Salinas Martinez de Lecea ve Pablo Alfonso Pastor Muñoz'un seçilmelerine karar verilmiştir.Bilgilerinize arz ederizhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263431BIST