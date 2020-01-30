***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.431.478 -142.992 60.858 0 1.711.458 -138.997 -350.921 0 27.431.972 6.343.920 0 41.331.210 0 41.331.210TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 393.233 0 0 0 397.309 0 790.542 0 790.542Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 393.233 0 0 0 397.309 0 790.542 0 790.542Yeni Bakiye5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.431.478 -142.992 60.858 0 1.711.458 254.236 -350.921 0 27.431.972 6.741.229 0 42.121.752 0 42.121.752Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -7.584 -15.837 38.504 0 1.146.418 -1.143.581 -423.077 0 6.059 0 6.638.236 6.239.138 0 6.239.138Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.963 0 0 76.963 0 76.963Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.593.920 -6.343.920 0 -1.750.000 0 -1.750.000Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.750.000 0 -1.750.000 0 -1.750.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.592.770 -4.592.770 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.150 -1.150 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.894 -158.829 99.362 0 2.857.876 -889.345 -773.998 0 32.108.914 397.309 6.638.236 46.687.853 0 46.687.853Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.894 -158.829 99.362 0 2.857.876 -889.345 -773.998 0 32.108.914 7.035.545 0 46.687.853 0 46.687.853TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.894 -158.829 99.362 0 2.857.876 -889.345 -773.998 0 32.108.914 7.035.545 0 46.687.853 0 46.687.853Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -241 -12.567 117.734 0 502.294 475.059 -189.720 0 0 0 6.158.841 7.051.400 0 7.051.400Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.413 0 0 26.413 0 26.413Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.035.545 -7.035.545 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.029.129 -7.029.129 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.416 -6.416 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.653 -171.396 217.096 0 3.360.170 -414.286 -963.718 0 39.170.872 0 6.158.841 53.765.666 0 53.765.666Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER186.024.138 290.326.802 476.350.940 162.159.415 312.705.642 474.865.057GARANTİ VE KEFALETLER5.3.1 23.655.572 36.838.728 60.494.300 22.813.515 42.989.474 65.802.989Teminat Mektupları23.555.242 25.924.721 49.479.963 22.742.832 26.424.630 49.167.462Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 1.252.136 1.252.136 0 981.914 981.914Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler1.408.118 535.596 1.943.714 1.842.819 214.343 2.057.162Diğer Teminat Mektupları22.147.124 24.136.989 46.284.113 20.900.013 25.228.373 46.128.386Banka Kredileri35.845 1.543.198 1.579.043 23.495 2.765.334 2.788.829İthalat Kabul Kredileri35.395 1.521.807 1.557.202 23.495 2.765.334 2.788.829Diğer Banka Kabulleri450 21.391 21.841 0 0 0Akreditifler64.485 9.296.630 9.361.115 47.188 13.736.240 13.783.428Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler64.485 9.296.630 9.361.115 47.188 13.736.240 13.783.428Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 74.179 74.179 0 63.270 63.270Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER5.3.1 62.612.512 12.855.966 75.468.478 52.647.137 11.735.504 64.382.641Cayılamaz Taahhütler62.597.467 11.407.314 74.004.781 52.528.332 8.693.452 61.221.784Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri5.305.681 10.055.183 15.360.864 4.333.078 7.478.919 11.811.997Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 6.336 6.336 0 5.743 5.743Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri16.444.587 1.345.795 17.790.382 13.412.427 1.208.790 14.621.217Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.184.727 0 3.184.727 2.719.279 0 2.719.279İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri137.121 0 137.121 66.328 0 66.328Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri37.522.327 0 37.522.327 31.989.908 0 31.989.908Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri3.024 0 3.024 7.312 0 7.312Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler15.045 1.448.652 1.463.697 118.805 3.042.052 3.160.857Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri15.045 1.446.989 1.462.034 118.805 3.040.576 3.159.381Diğer Cayılabilir Taahhütler0 1.663 1.663 0 1.476 1.476TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR5.3.2 99.756.054 240.632.108 340.388.162 86.698.763 257.980.664 344.679.427Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar21.712.536 38.829.691 60.542.227 11.918.326 46.555.011 58.473.337Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler4.835.016 16.046.285 20.881.301 6.000.686 16.411.355 22.412.041Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler16.877.520 22.783.406 39.660.926 5.917.640 30.143.656 36.061.296Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler78.043.518 201.802.417 279.845.935 74.780.437 211.425.653 286.206.090Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri7.301.938 8.068.206 15.370.144 11.612.734 13.094.791 24.707.525Vadeli Döviz Alım İşlemleri3.682.456 4.054.139 7.736.595 4.785.365 7.470.638 12.256.003Vadeli Döviz Satım İşlemleri3.619.482 4.014.067 7.633.549 6.827.369 5.624.153 12.451.522Para ve Faiz Swap İşlemleri60.693.410 151.509.069 212.202.479 45.314.567 147.510.879 192.825.446Swap Para Alım İşlemleri10.023.967 61.232.134 71.256.101 10.335.927 58.804.841 69.140.768Swap Para Satım İşlemleri43.714.007 24.234.403 67.948.410 33.563.046 31.725.340 65.288.386Swap Faiz Alım İşlemleri3.477.718 33.021.266 36.498.984 707.797 28.490.349 29.198.146Swap Faiz Satım İşlemleri3.477.718 33.021.266 36.498.984 707.797 28.490.349 29.198.146Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları9.982.384 21.935.096 31.917.480 17.067.638 31.573.332 48.640.970Para Alım Opsiyonları5.408.521 5.781.135 11.189.656 9.026.514 7.809.989 16.836.503Para Satım Opsiyonları4.573.863 7.252.760 11.826.623 8.041.124 10.288.110 18.329.234Faiz Alım Opsiyonları0 6.649.121 6.649.121 0 11.920.994 11.920.994Faiz Satım Opsiyonları0 2.252.080 2.252.080 0 1.554.239 1.554.239Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri65.786 471.118 536.904 785.498 923.754 1.709.252Futures Para Alım İşlemleri61.892 208.060 269.952 31.748 791.418 823.166Futures Para Satım İşlemleri3.894 263.058 266.952 753.750 132.336 886.086Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 29.604 29.604 0 18.066 18.066Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 29.604 29.604 0 18.066 18.066Diğer0 19.789.324 19.789.324 0 18.304.831 18.304.831EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER781.260.644 805.490.181 1.586.750.825 716.032.012 729.102.775 1.445.134.787EMANET KIYMETLER43.409.744 42.261.767 85.671.511 34.633.151 44.578.085 79.211.236Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları9.529.381 0 9.529.381 3.982.523 0 3.982.523Emanete Alınan Menkul Değerler15.270.202 12.493.790 27.763.992 11.117.076 15.329.484 26.446.560Tahsile Alınan Çekler15.595.071 5.756.410 21.351.481 16.479.946 5.246.790 21.726.736Tahsile Alınan Ticari Senetler2.701.590 914.041 3.615.631 2.819.574 1.015.696 3.835.270Tahsile Alınan Diğer Kıymetler250.510 20.775.992 21.026.502 189.845 19.205.507 19.395.352İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 144.496 144.496 0 128.789 128.789Diğer Emanet Kıymetler62.990 2.177.038 2.240.028 44.187 3.651.819 3.696.006Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER737.850.900 763.228.414 1.501.079.314 681.398.861 684.524.690 1.365.923.551Menkul Kıymetler3.562.837 1.433.797 4.996.634 2.341.155 27.885 2.369.040Teminat Senetleri23.696.036 11.082.043 34.778.079 27.120.291 11.296.710 38.417.001Emtia3.371 0 3.371 13.913 0 13.913Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul174.794.481 134.473.134 309.267.615 169.414.525 123.196.216 292.610.741Diğer Rehinli Kıymetler535.794.175 616.239.344 1.152.033.519 482.508.977 550.003.792 1.032.512.769Rehinli Kıymet Alanlar0 96 96 0 87 87KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI967.284.782 1.095.816.983 2.063.101.765 878.191.427 1.041.808.417 1.919.999.844Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı15.876.583 8.596.609Alınan Faizler38.112.261 32.629.934Ödenen Faizler-21.370.896 -19.525.213Alınan Temettüler8.893 4.960Alınan Ücret ve Komisyonlar8.364.406 6.624.380Elde Edilen Diğer Kazançlar3.715.073 3.054.166Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar681.623 366.412Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-7.526.315 -6.742.618Ödenen Vergiler-1.550.777 -2.176.902Diğer5.6 -4.557.685 -5.638.510Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-4.979.356 5.025.671Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-976.537 554.442Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış612.145 8.287.570Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-27.048.033 -24.536.956Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-3.354.194 -6.967.269Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-2.083.930 3.382.867Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)34.487.443 31.890.407Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-4.570.153 -12.417.091Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)5.6 -2.046.097 4.831.701Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı10.897.227 13.622.280YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.526.120 4.141.051İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-527.675 -1.687.476Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller296.180 1.150.860Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-6.111.155 -15.851.552Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.886.156 19.054.487Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-1.248.680 -673.395Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar179.054 2.148.127Diğer5.6 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-3.923.211 -1.009.893Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit21.413.341 17.126.080Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-25.012.967 -16.375.099İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 -1.750.000Kiralamaya İlişkin Ödemeler-323.585 -10.874Diğer5.6 0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi5.6 1.480.204 1.433.478Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)6.928.100 18.186.916Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar30.547.325 12.360.409Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar37.475.425 30.547.325Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)6.158.841 6.638.236DİĞER KAPSAMLI GELİRLER892.559 -399.098Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar104.926 21.142Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-268 -8.427Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-15.708 -19.796Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları126.658 45.316Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5.756 4.049Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar787.633 -420.240Yabancı Para Çevrim Farkları502.294 1.146.418Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri1.270.325 -1.342.416Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-697.745 -43.498Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-237.150 -528.846Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-50.091 348.102TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.051.400 6.239.138Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)33.776.385 62.458.332 96.234.717 24.474.567 64.942.466 89.417.033Nakit ve Nakit Benzerleri5.1.1 13.719.095 50.054.007 63.773.102 3.211.311 54.341.371 57.552.682Nakit Değerler ve Merkez Bankası3.285.976 38.390.532 41.676.508 2.815.820 38.550.627 41.366.447Bankalar275.625 11.593.863 11.869.488 399.233 15.854.278 16.253.511Para Piyasalarından Alacaklar10.193.163 183.283 10.376.446 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-35.669 -113.671 -149.340 -3.742 -63.534 -67.276Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5.1.2 380.115 4.510.763 4.890.878 183.255 4.261.381 4.444.636Devlet Borçlanma Senetleri340.037 91.126 431.163 151.143 83.426 234.569Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler40.078 20.428 60.506 25.670 85.842 111.512Diğer Finansal Varlıklar0 4.399.209 4.399.209 6.442 4.092.113 4.098.555Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.1.3 18.133.071 6.549.979 24.683.050 18.254.325 5.213.456 23.467.781Devlet Borçlanma Senetleri18.051.257 6.216.429 24.267.686 18.174.639 4.116.609 22.291.248Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler32.328 333.550 365.878 15.058 210.087 225.145Diğer Finansal Varlıklar49.486 0 49.486 64.628 886.760 951.388Türev Finansal Varlıklar5.1.4 1.544.104 1.343.583 2.887.687 2.825.676 1.126.258 3.951.934Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.131.692 1.334.234 2.465.926 2.304.179 945.016 3.249.195Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı412.412 9.349 421.761 521.497 181.242 702.739İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)177.953.331 86.015.238 263.968.569 163.355.336 81.227.567 244.582.903Krediler5.1.5 166.955.553 84.209.820 251.165.373 152.258.825 78.352.639 230.611.464Kiralama İşlemlerinden Alacaklar5.1.6 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5.1.7 20.732.279 7.884.639 28.616.918 18.565.890 6.866.393 25.432.283Devlet Borçlanma Senetleri20.591.464 6.967.172 27.558.636 18.532.126 6.053.663 24.585.789Diğer Finansal Varlıklar140.815 917.467 1.058.282 33.764 812.730 846.494Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-9.734.501 -6.079.221 -15.813.722 -7.469.379 -3.991.465 -11.460.844SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.8 1.291.274 0 1.291.274 786.709 0 786.709Satış Amaçlı1.291.274 0 1.291.274 786.709 0 786.709Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI2.905.123 5.681.755 8.586.878 2.176.289 4.883.620 7.059.909İştirakler (Net)5.1.9 35.158 0 35.158 35.158 0 35.158Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler35.158 0 35.158 35.158 0 35.158Bağlı Ortaklıklar (Net)5.1.10 2.869.965 5.681.755 8.551.720 2.141.131 4.883.620 7.024.751Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar2.765.945 5.681.755 8.447.700 2.057.591 4.883.620 6.941.211Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar104.020 0 104.020 83.540 0 83.540Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)5.1.11 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.12 4.990.953 271 4.991.224 4.105.729 300 4.106.029MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.13 350.882 0 350.882 300.551 0 300.551Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer350.882 0 350.882 300.551 0 300.551YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)5.1.14 703.141 0 703.141 690.700 0 690.700CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 60.043 0 60.043ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI5.1.15 1.710.519 0 1.710.519 1.305.446 0 1.305.446DİĞER AKTİFLER (Net)5.1.16 5.212.339 8.102.727 13.315.066 4.854.700 6.313.179 11.167.879VARLIKLAR TOPLAMI228.893.947 162.258.323 391.152.270 202.110.070 157.367.132 359.477.202YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT5.2.1 114.481.908 134.269.183 248.751.091 104.641.068 112.638.281 217.279.349ALINAN KREDİLER5.2.2 1.687.332 23.435.491 25.122.823 914.443 31.026.239 31.940.682PARA PİYASALARINA BORÇLAR5.2.3 67.803 436.372 504.175 45.416 0 45.416İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)5.2.4 6.036.084 10.371.648 16.407.732 3.200.841 16.806.517 20.007.358Bonolar4.825.540 0 4.825.540 1.128.901 27.087 1.155.988Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller1.210.544 10.371.648 11.582.192 2.071.940 16.779.430 18.851.370FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.5 0 14.292.878 14.292.878 0 12.285.838 12.285.838TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.6 1.876.549 2.208.025 4.084.574 2.402.287 1.801.765 4.204.052Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.282.689 2.139.130 3.421.819 2.288.704 1.789.390 4.078.094Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı593.860 68.895 662.755 113.583 12.375 125.958FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)5.2.7 949.775 56.373 1.006.148 16.464 0 16.464KARŞILIKLAR5.2.8 4.685.257 1.046.489 5.731.746 3.826.730 993.663 4.820.393Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.073.537 71.419 1.144.956 940.537 110.696 1.051.233Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar3.611.720 975.070 4.586.790 2.886.193 882.967 3.769.160CARİ VERGİ BORCU5.2.9 1.081.878 51.672 1.133.550 508.339 57.628 565.967ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)5.2.10 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI5.2.11 261.478 4.468.229 4.729.707 0 3.977.018 3.977.018Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları261.478 4.468.229 4.729.707 0 3.977.018 3.977.018DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.12 13.992.137 1.630.043 15.622.180 15.704.986 1.941.826 17.646.812ÖZKAYNAKLAR5.2.13 53.281.263 484.403 53.765.666 46.363.042 324.811 46.687.853Ödenmiş Sermaye4.200.000 0 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000Sermaye Yedekleri784.434 0 784.434 784.434 0 784.434Hisse Senedi İhraç Primleri11.880 0 11.880 11.880 0 11.880Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri772.554 0 772.554 772.554 0 772.554Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.274.527 194.826 1.469.353 1.273.518 90.909 1.364.427Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.963.669 18.497 1.982.166 1.271.073 -76.540 1.194.533Kar Yedekleri38.899.792 271.080 39.170.872 31.798.472 310.442 32.108.914Yasal Yedekler1.465.374 0 1.465.374 1.465.374 0 1.465.374Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler37.201.842 0 37.201.842 30.103.954 0 30.103.954Diğer Kar Yedekleri232.576 271.080 503.656 229.144 310.442 539.586Kar veya Zarar6.158.841 0 6.158.841 7.035.545 0 7.035.545Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 397.309 0 397.309Dönem Net Kâr veya Zararı6.158.841 0 6.158.841 6.638.236 0 6.638.236Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI198.401.464 192.750.806 391.152.270 177.623.616 181.853.586 359.477.202Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ5.4.1 39.684.410 38.713.573Kredilerden Alınan Faizler32.292.575 29.199.811Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler232.103 321.661Bankalardan Alınan Faizler683.378 471.776Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler382.138 34.865Menkul Değerlerden Alınan Faizler5.586.243 8.214.272Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar99.964 63.331Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar2.674.214 4.063.507İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler2.812.065 4.087.434Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri507.973 471.188FAİZ GİDERLERİ (-)5.4.2 -20.657.218 -19.603.368Mevduata Verilen Faizler-16.382.233 -14.697.039Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-1.952.440 -1.810.581Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-35.170 -1.005.838İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-2.014.356 -2.021.513Kiralama Faiz Giderleri-185.655 -3.234Diğer Faiz Giderleri-87.364 -65.163NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ19.027.192 19.110.205NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ6.088.510 4.870.051Alınan Ücret ve Komisyonlar8.364.406 6.624.380Gayri Nakdi Kredilerden678.317 543.170Diğer7.686.089 6.081.210Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-2.275.896 -1.754.329Gayri Nakdi Kredilere-584 -1.610Diğer-2.275.312 -1.752.719TEMETTÜ GELİRLERİ5.4.3 8.893 4.960TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)5.4.4 -1.939.519 -1.153.149Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)-205.827 834.931Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-2.872.920 1.170.392Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)1.139.228 -3.158.472DİĞER FAALİYET GELİRLERİ5.4.5 3.965.073 2.219.235FAALİYET BRÜT KÂRI27.150.149 25.051.302BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )5.4.6 -10.701.394 -8.362.411DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-820.604 -1.520.467PERSONEL GİDERLERİ (-)-3.523.682 -3.016.170DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)5.4.7 -5.182.131 -4.458.684NET FAALİYET KARI (ZARARI)6.922.338 7.693.570BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)893.943 751.691NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.4.8 7.816.281 8.445.261SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)5.4.9 -1.657.440 -1.807.025Cari Vergi Karşılığı-2.118.360 -1.504.325Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-217.852 -630.845Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi678.772 328.145SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)5.4.10 6.158.841 6.638.236DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.4.8 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)5.4.9 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)5.4.10 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI5.4.11 6.158.841 6.638.236Grubun Karı (Zararı)6.158.841 6.638.236Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01466000 0,01581000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815609BIST