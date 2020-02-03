***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.02.2020 13:00
***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhraç Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 06.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 63
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0GRAN018F4
Satışa Başlanma Tarihi 31.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 31.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 03.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 24.500.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 06.04.2020
Kayıt Tarihi 03.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.04.2020
Ek Açıklamalar
63 gün vadeli 24.500.000 TRY nominal değerdeki yapılandırılmış borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara ihracı (03.02.2020) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816637
BIST
13:57119.097
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -42,83
|Açılış
|: 119.437
|
|Önceki Kapanış
|: 119.140
|
119.527
En Düşük
118.762
13:575,9847
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0003
|Açılış
|: 5,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9862
En Düşük
5,9764
13:576,6228
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0156
|Açılış
|: 6,6130
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6407
En Düşük
6,6204
13:57304,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,30
|Açılış
|: 304,07
|
|Önceki Kapanış
|: 305,37
|
306,44
En Düşük
302,64
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|8,49
|15.595.120
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,78
|6.774.670
|% 19,88
|
|ISATR
|253.000,00
|253.000
|% 15,00
|
|QNBFL
|144,00
|150.672
|% 14,20
|
|TSPOR
|3,06
|180.282.519
|% 12,50
|
|SODSN
|14,40
|45.020
|% -10,00
|
|BEYAZ
|4,14
|2.225.568
|% -9,80
|
|EGCEY
|0,69
|86.416
|% -9,21
|
|EGCYO
|0,43
|31.779
|% -8,51
|
|MRGYO
|1,58
|11.576.509
|% -5,95
|
|SISE
|5,60
|716.326.319
|% 0,72
|
|THYAO
|13,75
|566.422.836
|% 0,51
|
|TRKCM
|4,17
|402.885.253
|% 3,47
|
|IPEKE
|10,19
|277.792.954
|% 2,93
|
|SODA
|6,54
|234.592.332
|% -1,65
|
|SISE
|5,60
|716.326.319
|% 0,72
|
|ODAS
|2,15
|232.159.319
|% 1,42
|
|TRKCM
|4,17
|402.885.253
|% 3,47
|
|EKGYO
|1,67
|143.590.533
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,80
|225.147.383
|% -0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7909
|7,8300
|% -1,13
|
|Frank
|6,1801
|6,2173
|% -0,14
|
|Riyal
|1,5903
|1,5983
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.579
|1.579
|-7,53
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-1,30
|
|Cumhuriyet
|2.010
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|-9,66
|
|Yarım
|967
|992
|-4,67
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,33
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,04
|
|B. Petrol
|56,42
|56,42
|-0,20
|