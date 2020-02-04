***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.02.2020 13:00
***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TR0GRAN01707 ISIN Kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 04.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 64
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu Evet
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Aralık 2018 tarihli onayına istinaden, Bankamızca 29 Kasım 2019 tarihinde talep toplama ile 2 Aralık 2019 tarihinde nitelikli yatırımcıya satış ile ihracı gerçekleştirilen 64 gün vadeli, TR0GRAN01707 ISIN kodlu, 23.000.000 TRY nominal değerli yapılandırılmış borçlanma aracı bugün (04.02.2020) itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816941
BIST
13:31120.791
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 1.548,06
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
120.877
En Düşük
120.159
13:315,9766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0087
|Açılış
|: 5,9770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
13:316,6079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0120
|Açılış
|: 6,5990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5928
13:31301,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -1,75
|Açılış
|: 301,68
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
300,56
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|1,73
|157.853.035
|% 16,11
|
|CELHA
|11,46
|15.856.524
|% 15,06
|
|DOKTA
|88,55
|26.343.944
|% 15,00
|
|DITAS
|12,94
|19.161.656
|% 12,91
|
|GYHOL
|22,50
|322.716
|% 11,39
|
|ESCOM
|2,70
|1.010.165
|% -11,48
|
|BEYAZ
|3,90
|2.033.093
|% -5,80
|
|NATEN
|19,05
|2.531.494
|% -5,60
|
|SODSN
|13,90
|102.096
|% -3,47
|
|PKENT
|197,00
|313.834
|% -2,91
|
|THYAO
|14,18
|728.922.918
|% 2,46
|
|PETKM
|4,20
|604.550.990
|% 2,19
|
|HALKB
|7,34
|472.357.474
|% 6,69
|
|SISE
|5,61
|319.081.094
|% 0,54
|
|ASELS
|23,90
|292.660.737
|% 2,22
|
|PETKM
|4,20
|604.550.990
|% 2,19
|
|HLGYO
|1,73
|157.853.035
|% 16,11
|
|KRDMD
|2,89
|262.710.563
|% 2,48
|
|ISGYO
|1,90
|153.263.390
|% 2,15
|
|ODAS
|2,20
|159.217.401
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7482
|7,7871
|% -0,04
|
|Frank
|6,1442
|6,1812
|% -0,39
|
|Riyal
|1,5876
|1,5956
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.570
|1.571
|-5,95
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-2,39
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.022
|-18,00
|
|Tam
|1.984
|2.034
|-17,50
|
|Yarım
|959
|984
|-8,46
|
|Çeyrek
|481
|492
|-4,24
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,77
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
|
|B. Petrol
|54,80
|54,80
|0,35
|