***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.02.2020 13:01
***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhraç Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 13.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 69
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0GRAN018G2
Satışa Başlanma Tarihi 03.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 04.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 32.407.656
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 13.04.2020
Kayıt Tarihi 10.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.04.2020
Ek Açıklamalar
69 gün vadeli 32.407.656 TRY nominal değerdeki yapılandırılmış borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara ihracı (04.02.2020) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816942
BIST
13:31120.791
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 1.548,06
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
120.877
En Düşük
120.159
13:315,9766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0087
|Açılış
|: 5,9770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
13:316,6079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0120
|Açılış
|: 6,5990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5928
13:31301,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -1,75
|Açılış
|: 301,68
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
300,56
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|1,73
|157.853.035
|% 16,11
|
|CELHA
|11,46
|15.856.524
|% 15,06
|
|DOKTA
|88,55
|26.343.944
|% 15,00
|
|DITAS
|12,94
|19.161.656
|% 12,91
|
|GYHOL
|22,50
|322.716
|% 11,39
|
|ESCOM
|2,70
|1.010.165
|% -11,48
|
|BEYAZ
|3,90
|2.033.093
|% -5,80
|
|NATEN
|19,05
|2.531.494
|% -5,60
|
|SODSN
|13,90
|102.096
|% -3,47
|
|PKENT
|197,00
|313.834
|% -2,91
|
|THYAO
|14,18
|728.922.918
|% 2,46
|
|PETKM
|4,20
|604.550.990
|% 2,19
|
|HALKB
|7,34
|472.357.474
|% 6,69
|
|SISE
|5,61
|319.081.094
|% 0,54
|
|ASELS
|23,90
|292.660.737
|% 2,22
|
|PETKM
|4,20
|604.550.990
|% 2,19
|
|HLGYO
|1,73
|157.853.035
|% 16,11
|
|KRDMD
|2,89
|262.710.563
|% 2,48
|
|ISGYO
|1,90
|153.263.390
|% 2,15
|
|ODAS
|2,20
|159.217.401
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7522
|7,7911
|% 0,01
|
|Frank
|6,1468
|6,1838
|% -0,35
|
|Riyal
|1,5881
|1,5961
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.570
|1.570
|-6,75
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-2,42
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.022
|-18,00
|
|Tam
|1.984
|2.033
|-17,84
|
|Yarım
|959
|984
|-8,63
|
|Çeyrek
|481
|492
|-4,32
|
|Gümüş.Ons
|17,72
|17,76
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
|
|B. Petrol
|54,85
|54,85
|0,40
|