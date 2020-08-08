GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
08.08.2020 12:17
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Altı aylık rapor - 30.06.2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866962
BIST
18:051.061
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 26,19
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.062
En Düşük
985
18:057,2915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0629
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3707
En Düşük
7,1239
18:058,5355
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0769
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,7220
En Düşük
8,4296
18:05477,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,28
|Açılış
|: 477,15
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
488,48
En Düşük
468,60
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|95,15
|17.840.018
|% 10,00
|
|KARTN
|603,90
|23.634.281
|% 10,00
|
|YONGA
|25,74
|407.814
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.645,00
|427.254
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.298,00
|252.756
|% 10,00
|
|KENT
|1.422,00
|4.739.526
|% -10,00
|
|QNBFL
|118,00
|73.984.345
|% -9,99
|
|BURVA
|64,40
|995.688
|% -9,99
|
|VKFYO
|10,48
|1.595.349
|% -9,97
|
|KRGYO
|5,34
|3.030.066
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,96
|3.132.370.814
|% 3,70
|
|ASELS
|16,79
|1.695.900.833
|% 9,95
|
|GARAN
|6,58
|1.455.157.486
|% 1,70
|
|SISE
|6,03
|1.268.376.254
|% 4,87
|
|GUSGR
|5,48
|995.735.567
|% 7,03
|
|EKGYO
|1,96
|3.132.370.814
|% 3,70
|
|KRDMD
|2,66
|694.030.161
|% 2,70
|
|TSKB
|1,07
|251.901.794
|% 2,88
|
|ODAS
|2,22
|509.552.710
|% 4,72
|
|YKBNK
|2,05
|471.333.422
|% -0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,4867
|9,5343
|% 0,20
|
|Frank
|7,9580
|8,0059
|% 0,60
|
|Riyal
|1,9383
|1,9480
|% 0,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.035
|2.036
|-28,19
|
|Altın Gr.
|477
|477
|-2,28
|
|Cumhuriyet
|3.267
|3.316
|52,00
|
|Tam
|3.248
|3.331
|-89,76
|
|Yarım
|1.570
|1.611
|-43,42
|
|Çeyrek
|787
|806
|-21,71
|
|Gümüş.Ons
|28,26
|28,35
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,65
|-0,08
|
|B. Petrol
|44,66
|44,66
|-0,43
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 26 artarak (% 1.65 ) 1, 190
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, KRDMD, ODAS
-
17:59XU100
Endeks 1, 055 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 02 üstünde . İşlem hacmi 23, 329.00 milyon TL de
-
17:59YAYLA
Yüzde 5.11 oranında artışla 2.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 010, 077 adet işlem
-
17:57JANTS
Yüzde 9.99 oranında artışla 98.00 lira fiyatla işlem gören hissede 97, 735 adet işlem