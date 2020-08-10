GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2020 12:17
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı aylık rapor - 30.06.2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867179
BIST
12:061.067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,30
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.070
En Düşük
1.039
12:067,3315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0408
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
12:068,6346
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1020
|Açılış
|: 8,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
12:06478,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,58
|Açılış
|: 478,73
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|FADE
|3,19
|195.773
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|370.468
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.427,80
|127.074
|% 10,00
|
|DARDL
|13,75
|1.914.481
|% 10,00
|
|TMSN
|7,38
|46.379.302
|% 9,99
|
|EMNIS
|3,33
|5.338
|% -10,00
|
|DOBUR
|26,18
|73.775
|% -9,97
|
|AYCES
|35,02
|13.027
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|391.902
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|211.700
|% -9,94
|
|ASELS
|17,51
|1.220.691.861
|% 4,29
|
|EKGYO
|1,93
|667.495.436
|% -1,53
|
|GARAN
|6,59
|327.752.319
|% 0,15
|
|SISE
|5,99
|275.155.291
|% -0,66
|
|SASA
|12,99
|267.334.138
|% 4,17
|
|EKGYO
|1,93
|667.495.436
|% -1,53
|
|KRDMD
|2,64
|186.583.854
|% -0,75
|
|ASELS
|17,51
|1.220.691.861
|% 4,29
|
|KARSN
|2,72
|185.462.461
|% 0,37
|
|ODAS
|2,23
|122.245.929
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5441
|9,5919
|% 0,60
|
|Frank
|7,9645
|8,0124
|% 0,08
|
|Riyal
|1,9463
|1,9561
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.033
|2.033
|-2,14
|
|Altın Gr.
|480
|480
|3,12
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.273
|-11,00
|
|Tam
|3.210
|3.293
|-6,96
|
|Yarım
|1.552
|1.593
|-3,37
|
|Çeyrek
|778
|796
|-1,68
|
|Gümüş.Ons
|28,30
|28,35
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,68
|0,04
|
|B. Petrol
|44,87
|44,87
|0,47
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