GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2020 12:17
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı aylık rapor - 30.06.2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867180
BIST
12:051.067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,21
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.070
En Düşük
1.039
12:057,3320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0413
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
12:058,6371
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1045
|Açılış
|: 8,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
12:05478,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,58
|Açılış
|: 478,73
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|FADE
|3,19
|194.169
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|370.468
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.427,80
|127.074
|% 10,00
|
|DARDL
|13,75
|1.914.481
|% 10,00
|
|TMSN
|7,38
|46.379.302
|% 9,99
|
|EMNIS
|3,33
|5.338
|% -10,00
|
|AYCES
|35,02
|13.027
|% -9,97
|
|DOBUR
|26,18
|73.775
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|391.902
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|211.700
|% -9,94
|
|ASELS
|17,49
|1.213.450.982
|% 4,17
|
|EKGYO
|1,92
|667.158.492
|% -2,04
|
|GARAN
|6,59
|326.636.072
|% 0,15
|
|SISE
|5,99
|274.531.975
|% -0,66
|
|SASA
|12,97
|266.724.000
|% 4,01
|
|EKGYO
|1,92
|667.158.492
|% -2,04
|
|KRDMD
|2,64
|182.906.815
|% -0,75
|
|ASELS
|17,49
|1.213.450.982
|% 4,17
|
|KARSN
|2,72
|185.281.060
|% 0,37
|
|ODAS
|2,22
|120.873.785
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5375
|9,5853
|% 0,53
|
|Frank
|7,9589
|8,0068
|% 0,01
|
|Riyal
|1,9451
|1,9548
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.035
|2.035
|0,20
|
|Altın Gr.
|479
|479
|2,04
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|-9,00
|
|Tam
|3.203
|3.286
|-14,21
|
|Yarım
|1.548
|1.589
|-6,87
|
|Çeyrek
|777
|795
|-3,44
|
|Gümüş.Ons
|28,32
|28,36
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,68
|0,03
|
|B. Petrol
|44,92
|44,92
|0,52
|
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