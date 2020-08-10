GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2020 12:17
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı aylık rapor - 30.06.2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867178
BIST
15:061.066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,28
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.076
En Düşük
1.039
15:067,3178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0271
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
15:068,6139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0813
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
15:06478,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,31
|Açılış
|: 478,18
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|JANTS
|107,80
|12.120.233
|% 10,00
|
|FADE
|3,19
|254.425
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,40
|569.127
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|776.859
|% 10,00
|
|MERIT
|32,34
|120.072
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|577.609
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|2.938.302
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|4.291.594
|% -9,94
|
|VKFYO
|9,44
|2.564.178
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.183.365
|% -9,74
|
|ASELS
|17,64
|1.748.032.180
|% 5,06
|
|EKGYO
|1,93
|1.173.034.822
|% -1,53
|
|GUSGR
|5,65
|671.533.790
|% 3,10
|
|GARAN
|6,58
|626.610.163
|% 0,00
|
|KARSN
|2,90
|480.462.189
|% 7,01
|
|EKGYO
|1,93
|1.173.034.822
|% -1,53
|
|KARSN
|2,90
|480.462.189
|% 7,01
|
|KRDMD
|2,66
|332.447.687
|% 0,00
|
|GUSGR
|5,65
|671.533.790
|% 3,10
|
|SKBNK
|1,37
|156.349.231
|% 1,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5075
|9,5552
|% 0,22
|
|Frank
|7,9369
|7,9847
|% -0,26
|
|Riyal
|1,9445
|1,9542
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.035
|2.035
|-0,25
|
|Altın Gr.
|478
|478
|1,31
|
|Cumhuriyet
|3.195
|3.244
|-40,00
|
|Tam
|3.178
|3.262
|-37,26
|
|Yarım
|1.536
|1.578
|-18,02
|
|Çeyrek
|771
|789
|-9,01
|
|Gümüş.Ons
|28,46
|28,48
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,02
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|B. Petrol
|44,77
|44,77
|0,37
|
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