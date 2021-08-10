GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2021 13:49
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık ve Faaliyet Raporu - 2021 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956846
BIST
14:131.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,36
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.437
En Düşük
1.426
14:138,6160
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0223
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5837
14:1310,1105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0507
|Açılış
|: 10,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0849
14:13479,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,04
|Açılış
|: 479,15
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler14:13
|KARYE
|11,88
|92.690.482
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|1.891.754
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,00
|1.157.881
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|16.510.971
|% 9,97
|
|UFUK
|15,12
|275.003
|% 9,96
|
|FADE
|9,89
|52.424.711
|% -9,93
|
|DYOBY
|11,40
|115.810.717
|% -9,88
|
|IDGYO
|4,03
|1.876.654
|% -9,84
|
|SNGYO
|4,16
|43.196.987
|% -9,57
|
|MRSHL
|243,30
|3.199.945
|% -8,36
|
|SISE
|8,42
|871.174.942
|% 2,93
|
|EREGL
|19,76
|856.323.659
|% -3,70
|
|GENIL
|15,38
|746.347.209
|% 7,55
|
|GARAN
|9,09
|603.718.144
|% -0,55
|
|KRDMD
|7,90
|492.060.659
|% -0,88
|
|YKBNK
|2,49
|281.257.528
|% 2,05
|
|SISE
|8,42
|871.174.942
|% 2,93
|
|EKGYO
|1,87
|145.068.360
|% 0,54
|
|GARAN
|9,09
|603.718.144
|% -0,55
|
|KRDMD
|7,90
|492.060.659
|% -0,88
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6125
|8,6160
|% -0,26
|
|Euro
|10,1035
|10,1105
|% -0,50
|
|Sterlin
|11,9087
|11,9684
|% -0,09
|
|Frank
|9,3098
|9,3659
|% -0,32
|
|Riyal
|2,2911
|2,3026
|% -0,18
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|0,60
|
|Altın Gr.
|479
|479
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|3.191
|3.240
|-17,00
|
|Tam
|3.173
|3.253
|-17,39
|
|Yarım
|1.534
|1.574
|-8,41
|
|Çeyrek
|769
|787
|-4,21
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,41
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,03
|
|B. Petrol
|70,03
|70,03
|0,99
|