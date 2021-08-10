GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2021 13:57
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Altı Aylık ve Faaliyet Raporu - 2021 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956855
BIST
13:421.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,21
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.435
En Düşük
1.426
13:428,6186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0197
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5837
13:4210,1149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0463
|Açılış
|: 10,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0967
13:42479,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,68
|Açılış
|: 479,51
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler13:42
|RODRG
|17,84
|1.877.178
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|16.492.048
|% 9,98
|
|SNKRN
|28,00
|965.801
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|16.144.758
|% 9,97
|
|UFUK
|15,12
|256.284
|% 9,96
|
|FADE
|9,89
|52.200.762
|% -9,93
|
|DYOBY
|11,40
|112.422.791
|% -9,88
|
|IDGYO
|4,03
|1.856.778
|% -9,84
|
|BASCM
|10,84
|325.720
|% -9,29
|
|SNGYO
|4,23
|35.993.117
|% -8,04
|
|SISE
|8,41
|844.117.551
|% 2,81
|
|EREGL
|19,69
|785.100.179
|% -4,04
|
|GENIL
|15,50
|720.068.016
|% 8,39
|
|GARAN
|9,05
|497.926.166
|% -0,98
|
|KRDMD
|7,90
|448.450.190
|% -0,88
|
|SISE
|8,41
|844.117.551
|% 2,81
|
|YKBNK
|2,48
|208.759.433
|% 1,64
|
|EKGYO
|1,86
|141.493.481
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,90
|448.450.190
|% -0,88
|
|GARAN
|9,05
|497.926.166
|% -0,98
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6156
|8,6186
|% -0,23
|
|Euro
|10,1091
|10,1149
|% -0,46
|
|Sterlin
|11,9039
|11,9636
|% -0,13
|
|Frank
|9,3104
|9,3665
|% -0,32
|
|Riyal
|2,2901
|2,3015
|% -0,23
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-0,51
|
|Altın Gr.
|479
|480
|-0,66
|
|Cumhuriyet
|3.193
|3.241
|-16,00
|
|Tam
|3.175
|3.255
|-15,84
|
|Yarım
|1.534
|1.574
|-7,66
|
|Çeyrek
|770
|787
|-3,84
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,40
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,02
|
|B. Petrol
|69,86
|69,86
|0,82
|