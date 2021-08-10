GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2021 13:57
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık ve Faaliyet Raporu - 2021 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956858
BIST
13:541.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,96
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.435
En Düşük
1.426
13:548,6240
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0143
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5837
13:5410,1178
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0434
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0967
13:54479,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,43
|Açılış
|: 479,76
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler13:54
|RODRG
|17,84
|1.886.098
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|16.544.597
|% 9,98
|
|SNKRN
|28,00
|965.801
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|16.492.032
|% 9,97
|
|UFUK
|15,12
|256.284
|% 9,96
|
|FADE
|9,89
|52.276.866
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.869.465
|% -9,84
|
|DYOBY
|11,41
|114.541.863
|% -9,80
|
|BASCM
|10,84
|325.720
|% -9,29
|
|SNGYO
|4,20
|37.025.192
|% -8,70
|
|SISE
|8,40
|860.463.418
|% 2,69
|
|EREGL
|19,74
|819.696.698
|% -3,80
|
|GENIL
|15,44
|729.607.751
|% 7,97
|
|GARAN
|9,07
|554.681.129
|% -0,77
|
|KRDMD
|7,91
|467.642.202
|% -0,75
|
|SISE
|8,40
|860.463.418
|% 2,69
|
|YKBNK
|2,49
|237.311.783
|% 2,05
|
|EKGYO
|1,86
|142.815.722
|% 0,00
|
|GARAN
|9,07
|554.681.129
|% -0,77
|
|KRDMD
|7,91
|467.642.202
|% -0,75
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6217
|8,6240
|% -0,17
|
|Euro
|10,1085
|10,1178
|% -0,43
|
|Sterlin
|11,9146
|11,9744
|% -0,04
|
|Frank
|9,3187
|9,3748
|% -0,23
|
|Riyal
|2,2923
|2,3038
|% -0,13
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|1,19
|
|Altın Gr.
|479
|479
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|3.191
|3.240
|-17,00
|
|Tam
|3.175
|3.255
|-15,38
|
|Yarım
|1.535
|1.575
|-7,44
|
|Çeyrek
|770
|787
|-3,72
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,43
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,89
|69,89
|0,85
|