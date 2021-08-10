GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2021 13:57
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık ve Faaliyet Raporu - 2021 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956860
BIST
14:091.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,33
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.437
En Düşük
1.426
14:098,6036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0347
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5837
14:0910,1044
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0568
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0849
14:09479,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,43
|Açılış
|: 479,76
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler14:09
|KARYE
|11,88
|92.488.510
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|1.891.754
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|16.545.214
|% 9,98
|
|SNKRN
|28,00
|1.157.881
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|16.495.100
|% 9,97
|
|FADE
|9,89
|52.380.810
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.876.408
|% -9,84
|
|DYOBY
|11,41
|115.470.029
|% -9,80
|
|SNGYO
|4,16
|41.124.267
|% -9,57
|
|MRSHL
|243,20
|3.184.860
|% -8,40
|
|SISE
|8,41
|866.203.025
|% 2,81
|
|EREGL
|19,75
|844.600.419
|% -3,75
|
|GENIL
|15,36
|742.525.459
|% 7,41
|
|GARAN
|9,10
|587.369.747
|% -0,44
|
|KRDMD
|7,92
|483.752.463
|% -0,63
|
|YKBNK
|2,50
|273.814.390
|% 2,46
|
|SISE
|8,41
|866.203.025
|% 2,81
|
|EKGYO
|1,87
|144.879.511
|% 0,54
|
|GARAN
|9,10
|587.369.747
|% -0,44
|
|KRDMD
|7,92
|483.752.463
|% -0,63
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6016
|8,6036
|% -0,40
|
|Euro
|10,0940
|10,1044
|% -0,56
|
|Sterlin
|11,9109
|11,9707
|% -0,07
|
|Frank
|9,3141
|9,3702
|% -0,28
|
|Riyal
|2,2915
|2,3030
|% -0,16
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|1,02
|
|Altın Gr.
|480
|480
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|3.191
|3.240
|-17,00
|
|Tam
|3.173
|3.253
|-17,39
|
|Yarım
|1.534
|1.574
|-8,41
|
|Çeyrek
|769
|787
|-4,21
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,49
|-0,03
|
|B. Petrol
|70,06
|70,06
|1,02
|
Seans Raporu
14:09
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Yüzde 5.29 oranında artışla 8.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 116, 255 adet işlem
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14:18PENTA
Yüzde 9.97 oranında artışla 59.00 lira fiyatla işlem gören hissede 289, 223 adet işlem