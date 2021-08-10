GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2021 15:19
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık ve Faaliyet Raporu - 2021 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956889
BIST
15:081.438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,61
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.439
En Düşük
1.426
15:088,5989
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0394
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5742
15:0810,0895
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0717
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0623
15:08478,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,33
|Açılış
|: 478,86
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler15:06
|KARYE
|11,88
|94.183.738
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|1.991.907
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|20.276.172
|% 9,98
|
|SNKRN
|28,00
|1.157.881
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|16.591.860
|% 9,97
|
|DYOBY
|11,39
|120.968.648
|% -9,96
|
|FADE
|9,89
|52.750.171
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.898.066
|% -9,84
|
|SNGYO
|4,16
|53.802.336
|% -9,57
|
|MRSHL
|243,80
|3.441.208
|% -8,17
|
|SISE
|8,37
|940.887.429
|% 2,32
|
|EREGL
|19,72
|933.641.803
|% -3,90
|
|GENIL
|15,52
|772.695.288
|% 8,53
|
|GARAN
|9,09
|687.019.326
|% -0,55
|
|KRDMD
|7,96
|613.702.375
|% -0,13
|
|YKBNK
|2,47
|389.229.913
|% 1,23
|
|SISE
|8,37
|940.887.429
|% 2,32
|
|EKGYO
|1,87
|155.593.480
|% 0,54
|
|KRDMD
|7,96
|613.702.375
|% -0,13
|
|GARAN
|9,09
|687.019.326
|% -0,55
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5963
|8,6002
|% -0,44
|
|Euro
|10,0791
|10,0866
|% -0,73
|
|Sterlin
|11,8707
|11,9302
|% -0,41
|
|Frank
|9,2728
|9,3286
|% -0,72
|
|Riyal
|2,2834
|2,2948
|% -0,52
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|2,73
|
|Altın Gr.
|479
|479
|-1,41
|
|Cumhuriyet
|3.184
|3.233
|-24,00
|
|Tam
|3.166
|3.246
|-24,66
|
|Yarım
|1.530
|1.570
|-11,93
|
|Çeyrek
|768
|785
|-5,97
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,44
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,94
|69,94
|0,90
|