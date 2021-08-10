GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2021 15:19
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Altı Aylık ve Faaliyet Raporu - 2021 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956892
BIST
15:161.438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,13
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.439
En Düşük
1.426
15:168,5973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0410
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5742
15:1610,0861
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0751
|Açılış
|: 10,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0623
15:16479,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,01
|Açılış
|: 479,17
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler15:16
|KARYE
|11,88
|94.207.807
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|1.996.849
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|20.279.257
|% 9,98
|
|SNKRN
|28,00
|1.157.881
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|16.632.216
|% 9,97
|
|DYOBY
|11,39
|120.998.285
|% -9,96
|
|FADE
|9,89
|53.695.042
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.898.876
|% -9,84
|
|SNGYO
|4,15
|54.019.267
|% -9,78
|
|MRSHL
|242,80
|3.459.692
|% -8,55
|
|SISE
|8,36
|947.826.457
|% 2,20
|
|EREGL
|19,72
|935.608.946
|% -3,90
|
|GENIL
|15,57
|781.116.708
|% 8,88
|
|GARAN
|9,10
|694.314.763
|% -0,44
|
|KRDMD
|7,97
|617.862.195
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,48
|389.372.066
|% 1,64
|
|SISE
|8,36
|947.826.457
|% 2,20
|
|EKGYO
|1,86
|155.758.341
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,97
|617.862.195
|% 0,00
|
|GARAN
|9,10
|694.314.763
|% -0,44
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5944
|8,5973
|% -0,47
|
|Euro
|10,0798
|10,0861
|% -0,74
|
|Sterlin
|11,8834
|11,9430
|% -0,30
|
|Frank
|9,2843
|9,3403
|% -0,59
|
|Riyal
|2,2863
|2,2978
|% -0,39
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|2,73
|
|Altın Gr.
|479
|479
|-1,41
|
|Cumhuriyet
|3.184
|3.233
|-24,00
|
|Tam
|3.166
|3.246
|-24,66
|
|Yarım
|1.530
|1.570
|-11,93
|
|Çeyrek
|768
|785
|-5,97
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,44
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,94
|69,94
|0,90
|
Seans Raporu
15:16
daha fazla
-
15:27KRTEK
Yüzde 4.05 oranında artışla 8.48 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 261, 017 adet işlem
-
15:26RODRG
Yüzde 9.99 oranında artışla 17.84 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 931 adet işlem
-
15:25MAKTK
Yüzde 4.51 oranında artışla 3.01 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 509, 768 adet işlem
-
15:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 54 artarak (% 0.49 ) 1, 546
-
15:24XU100
Endeks 1, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 9, 812.00 milyon TL de