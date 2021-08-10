GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2021 15:19
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Açıklamalar
Altı Aylık ve Faaliyet Raporu - 2021 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956894
BIST
16:361.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,58
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.441
En Düşük
1.426
16:368,6122
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0261
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5742
16:3610,0949
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0663
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0623
16:36478,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,11
|Açılış
|: 478,33
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
476,65
BIST En Aktif Hisseler16:34
|KARYE
|11,88
|104.270.203
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|2.008.409
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|20.411.758
|% 9,98
|
|SNKRN
|28,00
|1.157.881
|% 9,98
|
|YAYLA
|4,19
|165.947.916
|% 9,97
|
|FADE
|9,89
|54.164.293
|% -9,93
|
|DYOBY
|11,40
|129.684.855
|% -9,88
|
|IDGYO
|4,03
|1.924.039
|% -9,84
|
|MRSHL
|242,60
|3.925.953
|% -8,63
|
|CMBTN
|218,60
|12.839.132
|% -7,29
|
|EREGL
|19,83
|1.142.384.126
|% -3,36
|
|SISE
|8,32
|1.137.972.809
|% 1,71
|
|GARAN
|9,18
|1.102.432.391
|% 0,44
|
|GENIL
|15,39
|883.173.341
|% 7,62
|
|KRDMD
|8,00
|752.996.138
|% 0,38
|
|YKBNK
|2,48
|452.582.063
|% 1,64
|
|SISE
|8,32
|1.137.972.809
|% 1,71
|
|GARAN
|9,18
|1.102.432.391
|% 0,44
|
|EKGYO
|1,86
|191.040.151
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,00
|752.996.138
|% 0,38
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6107
|8,6128
|% -0,30
|
|Euro
|10,0744
|10,1256
|% -0,35
|
|Sterlin
|11,8948
|11,9545
|% -0,21
|
|Frank
|9,3020
|9,3580
|% -0,41
|
|Riyal
|2,2911
|2,3025
|% -0,19
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-4,02
|
|Altın Gr.
|478
|478
|-2,61
|
|Cumhuriyet
|3.180
|3.228
|-29,00
|
|Tam
|3.162
|3.242
|-29,06
|
|Yarım
|1.528
|1.568
|-14,06
|
|Çeyrek
|767
|784
|-7,03
|
|Gümüş.Ons
|23,27
|23,29
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,06
|
|B. Petrol
|69,78
|69,78
|0,74
|
Seans Raporu
16:34
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