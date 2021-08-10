GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2021 15:22
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık ve Faaliyet Raporu - 2021 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956895
BIST
16:371.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,31
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.441
En Düşük
1.426
16:378,6108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0275
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5742
16:3710,0926
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0686
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0623
16:37477,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,21
|Açılış
|: 477,98
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
476,65
BIST En Aktif Hisseler16:37
|KARYE
|11,88
|104.277.533
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|2.008.499
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|20.411.758
|% 9,98
|
|SNKRN
|28,00
|1.157.881
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|16.815.293
|% 9,97
|
|FADE
|9,89
|54.204.170
|% -9,93
|
|DYOBY
|11,40
|129.858.768
|% -9,88
|
|IDGYO
|4,03
|1.924.079
|% -9,84
|
|MRSHL
|242,60
|3.925.953
|% -8,63
|
|CMBTN
|218,70
|12.885.039
|% -7,25
|
|EREGL
|19,84
|1.145.446.128
|% -3,31
|
|SISE
|8,34
|1.144.358.446
|% 1,96
|
|GARAN
|9,18
|1.102.715.570
|% 0,44
|
|GENIL
|15,36
|887.010.097
|% 7,41
|
|KRDMD
|8,00
|770.959.161
|% 0,38
|
|YKBNK
|2,48
|457.695.525
|% 1,64
|
|SISE
|8,34
|1.144.358.446
|% 1,96
|
|GARAN
|9,18
|1.102.715.570
|% 0,44
|
|EKGYO
|1,87
|191.062.595
|% 0,54
|
|KRDMD
|8,00
|770.959.161
|% 0,38
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5999
|8,6108
|% -0,32
|
|Euro
|10,0841
|10,0926
|% -0,68
|
|Sterlin
|11,8924
|11,9520
|% -0,23
|
|Frank
|9,3015
|9,3575
|% -0,41
|
|Riyal
|2,2907
|2,3022
|% -0,20
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-1,91
|
|Altın Gr.
|478
|478
|-2,24
|
|Cumhuriyet
|3.180
|3.228
|-29,00
|
|Tam
|3.161
|3.241
|-29,48
|
|Yarım
|1.528
|1.568
|-14,26
|
|Çeyrek
|766
|784
|-7,14
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,38
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|69,61
|69,61
|0,57
|
Seans Raporu
16:37
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16:51IHLAS
Yüzde 5.17 oranında artışla 0.61 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 333, 688 adet işlem
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16:49XU100
Endeks 1, 440 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 52 üstünde . İşlem hacmi 12, 013.00 milyon TL de
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16:49YAYLA
Yüzde 9.97 oranında artışla 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 460, 614 adet işlem
-
16:47FORMT
Yüzde 7.69 oranında artışla 1.26 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 549, 012 adet işlem
-
16:45FORMT
Yüzde 7.69 oranında artışla 1.26 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 534, 162 adet işlem