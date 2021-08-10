GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2021 13:49
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık ve Faaliyet Raporu - 2021 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956847
BIST
15:571.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,85
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.440
En Düşük
1.426
15:578,6042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0341
|Açılış
|: 8,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5742
15:5710,0853
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0759
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0623
15:57478,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,95
|Açılış
|: 478,23
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
476,93
BIST En Aktif Hisseler15:57
|KARYE
|11,88
|103.775.888
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|2.000.542
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|20.394.056
|% 9,98
|
|SNKRN
|28,00
|1.157.881
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|16.716.822
|% 9,97
|
|FADE
|9,89
|53.972.704
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.907.955
|% -9,84
|
|DYOBY
|11,44
|125.334.731
|% -9,57
|
|MRSHL
|244,70
|3.694.224
|% -7,83
|
|BASCM
|11,10
|439.673
|% -7,11
|
|SISE
|8,36
|1.085.761.210
|% 2,20
|
|EREGL
|19,66
|1.033.907.760
|% -4,19
|
|GENIL
|15,59
|834.608.867
|% 9,02
|
|GARAN
|9,17
|816.361.057
|% 0,33
|
|KRDMD
|7,94
|650.385.996
|% -0,38
|
|YKBNK
|2,49
|410.716.363
|% 2,05
|
|SISE
|8,36
|1.085.761.210
|% 2,20
|
|EKGYO
|1,86
|173.549.615
|% 0,00
|
|GARAN
|9,17
|816.361.057
|% 0,33
|
|KRDMD
|7,94
|650.385.996
|% -0,38
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6004
|8,6042
|% -0,39
|
|Euro
|10,0795
|10,0853
|% -0,75
|
|Sterlin
|11,8719
|11,9315
|% -0,40
|
|Frank
|9,2746
|9,3304
|% -0,70
|
|Riyal
|2,2850
|2,2964
|% -0,45
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-1,07
|
|Altın Gr.
|478
|478
|-2,31
|
|Cumhuriyet
|3.182
|3.230
|-27,00
|
|Tam
|3.163
|3.243
|-27,44
|
|Yarım
|1.529
|1.569
|-13,27
|
|Çeyrek
|767
|784
|-6,64
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,27
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,44
|-0,07
|
|B. Petrol
|69,72
|69,72
|0,68
|