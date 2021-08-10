GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2021 13:57
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Altı Aylık ve Faaliyet Raporu - 2021 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956859
BIST
16:431.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,87
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.441
En Düşük
1.426
16:438,6045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0338
|Açılış
|: 8,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5742
16:4310,0893
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0719
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0623
16:43477,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,45
|Açılış
|: 477,74
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
475,75
BIST En Aktif Hisseler16:43
|KARYE
|11,88
|104.427.732
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|2.008.516
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|20.418.027
|% 9,98
|
|SNKRN
|28,00
|1.157.881
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|16.823.848
|% 9,97
|
|DYOBY
|11,39
|130.631.202
|% -9,96
|
|FADE
|9,89
|54.414.619
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.924.974
|% -9,84
|
|MRSHL
|242,60
|3.931.059
|% -8,63
|
|CMBTN
|218,10
|13.148.123
|% -7,51
|
|EREGL
|19,81
|1.157.139.300
|% -3,46
|
|SISE
|8,35
|1.155.371.803
|% 2,08
|
|GARAN
|9,19
|1.116.274.692
|% 0,55
|
|GENIL
|15,29
|897.098.548
|% 6,92
|
|KRDMD
|8,00
|787.343.902
|% 0,38
|
|YKBNK
|2,49
|496.826.236
|% 2,05
|
|SISE
|8,35
|1.155.371.803
|% 2,08
|
|GARAN
|9,19
|1.116.274.692
|% 0,55
|
|EKGYO
|1,87
|191.199.934
|% 0,54
|
|KRDMD
|8,00
|787.343.902
|% 0,38
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6026
|8,6045
|% -0,39
|
|Euro
|10,0850
|10,0893
|% -0,71
|
|Sterlin
|11,8896
|11,9492
|% -0,25
|
|Frank
|9,2999
|9,3560
|% -0,43
|
|Riyal
|2,2903
|2,3018
|% -0,22
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-6,01
|
|Altın Gr.
|478
|478
|-1,86
|
|Cumhuriyet
|3.181
|3.229
|-28,00
|
|Tam
|3.165
|3.245
|-25,71
|
|Yarım
|1.530
|1.570
|-12,44
|
|Çeyrek
|767
|785
|-6,22
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,32
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,97
|69,97
|0,93
|