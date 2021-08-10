GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2021 15:22
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Altı Aylık ve Faaliyet Raporu - 2021 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956896
BIST
17:571.438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,64
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.442
En Düşük
1.426
17:578,6032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0351
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5742
17:5710,1041
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0571
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0623
17:57478,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,12
|Açılış
|: 478,07
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
474,81
BIST En Aktif Hisseler17:55
|GENIL
|15,73
|1.122.518.308
|% 10,00
|
|DAGI
|4,29
|280.811.255
|% 10,00
|
|KARYE
|11,88
|104.915.762
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|2.041.984
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|20.795.914
|% 9,98
|
|DYOBY
|11,39
|131.311.014
|% -9,96
|
|FADE
|9,89
|54.978.576
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.970.859
|% -9,84
|
|CMBTN
|217,60
|15.106.714
|% -7,72
|
|MRSHL
|245,30
|4.156.654
|% -7,61
|
|GARAN
|9,16
|1.383.751.065
|% 0,22
|
|EREGL
|19,76
|1.323.613.147
|% -3,70
|
|SISE
|8,37
|1.247.505.875
|% 2,32
|
|GENIL
|15,73
|1.122.518.308
|% 10,00
|
|KRDMD
|7,99
|983.734.232
|% 0,25
|
|YKBNK
|2,51
|610.377.631
|% 2,87
|
|GARAN
|9,16
|1.383.751.065
|% 0,22
|
|SISE
|8,37
|1.247.505.875
|% 2,32
|
|EKGYO
|1,85
|234.511.416
|% -0,54
|
|KRDMD
|7,99
|983.734.232
|% 0,25
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6083
|8,6099
|% -0,33
|
|Euro
|10,0738
|10,1264
|% -0,34
|
|Sterlin
|11,8900
|11,9496
|% -0,25
|
|Frank
|9,2984
|9,3544
|% -0,44
|
|Riyal
|2,2898
|2,3012
|% -0,24
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|-2,23
|
|Altın Gr.
|478
|478
|-2,36
|
|Cumhuriyet
|3.170
|3.218
|-39,00
|
|Tam
|3.155
|3.235
|-35,66
|
|Yarım
|1.525
|1.565
|-17,25
|
|Çeyrek
|765
|782
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,07
|71,07
|2,03
|
Seans Raporu
17:55
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 52 artarak (% 0.59 ) 1, 272
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, AYES, SNKRN, MARKA, VBTYZ, PENTA, KTSKR, UFUK, SELGD, DAGI
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IDGYO, FADE, DYOBY
-
17:59
KARYE, EDIP, BRMEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MRSHL, METUR, TSPOR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında