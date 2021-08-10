GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2021 15:22
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık ve Faaliyet Raporu - 2021 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956899
BIST
17:011.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,43
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.441
En Düşük
1.426
17:018,6115
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0268
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5742
17:0110,0947
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0665
|Açılış
|: 10,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0623
17:01477,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -3,05
|Açılış
|: 476,24
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
475,75
BIST En Aktif Hisseler17:01
|KARYE
|11,88
|104.801.869
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|2.013.190
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|20.439.807
|% 9,98
|
|SNKRN
|28,00
|1.157.881
|% 9,98
|
|YAYLA
|4,19
|195.923.141
|% 9,97
|
|DYOBY
|11,39
|130.820.321
|% -9,96
|
|FADE
|9,89
|54.558.677
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.945.374
|% -9,84
|
|MRSHL
|243,00
|4.003.651
|% -8,47
|
|CMBTN
|217,00
|13.915.392
|% -7,97
|
|EREGL
|19,85
|1.198.738.836
|% -3,27
|
|SISE
|8,34
|1.193.078.825
|% 1,96
|
|GARAN
|9,19
|1.178.004.562
|% 0,55
|
|GENIL
|15,44
|928.049.127
|% 7,97
|
|KRDMD
|8,01
|854.117.752
|% 0,50
|
|YKBNK
|2,49
|508.446.205
|% 2,05
|
|SISE
|8,34
|1.193.078.825
|% 1,96
|
|GARAN
|9,19
|1.178.004.562
|% 0,55
|
|EKGYO
|1,86
|211.185.388
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,01
|854.117.752
|% 0,50
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6070
|8,6115
|% -0,31
|
|Euro
|10,0821
|10,0947
|% -0,65
|
|Sterlin
|11,8892
|11,9488
|% -0,25
|
|Frank
|9,2953
|9,3513
|% -0,48
|
|Riyal
|2,2894
|2,3009
|% -0,26
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|-9,79
|
|Altın Gr.
|476
|476
|-3,95
|
|Cumhuriyet
|3.171
|3.219
|-38,00
|
|Tam
|3.156
|3.236
|-34,61
|
|Yarım
|1.526
|1.565
|-16,74
|
|Çeyrek
|765
|783
|-8,38
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,33
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,04
|
|B. Petrol
|70,58
|70,58
|1,54
|