GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
05.08.2022 16:26
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Açıklamalar
Altı Aylık ve Faaliyet Raporu - 2022 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052359
BIST
16:502.750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 26,02
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.750
En Düşük
2.707
16:5017,9709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0614
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
16:5018,2870
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0873
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2111
16:501.022,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -8,89
|Açılış
|: 1.022,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.019,44
BIST En Aktif Hisseler16:48
|KONTR
|172,70
|401.073.983
|% 10,00
|
|OBASE
|13,97
|5.657.277
|% 10,00
|
|DAPGM
|35,42
|79.845.754
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.069,00
|381.122
|% 10,00
|
|RODRG
|23,38
|6.305.837
|% 9,97
|
|ASUZU
|297,00
|112.354.263
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|15.403.668
|% -9,84
|
|KZBGY
|42,84
|33.697.565
|% -8,03
|
|KRPLS
|7,71
|846.744.084
|% -6,66
|
|INTEM
|94,30
|32.831.880
|% -6,63
|
|THYAO
|56,60
|3.818.792.976
|% 2,35
|
|EKGYO
|3,53
|1.684.551.261
|% 9,29
|
|TSKB
|3,28
|1.517.366.221
|% 5,47
|
|SISE
|23,50
|1.497.116.723
|% -1,09
|
|YKBNK
|5,21
|1.379.166.675
|% 2,96
|
|EKGYO
|3,53
|1.684.551.261
|% 9,29
|
|TSKB
|3,28
|1.517.366.221
|% 5,47
|
|SKBNK
|2,21
|642.661.685
|% 9,95
|
|YKBNK
|5,21
|1.379.166.675
|% 2,96
|
|ODAS
|4,22
|1.040.781.758
|% 2,43
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9633
|17,9705
|% 0,34
|
|Euro
|18,2765
|18,2903
|% -0,46
|
|Sterlin
|21,5528
|21,6609
|% -0,76
|
|Frank
|18,5816
|18,6935
|% -0,54
|
|Riyal
|4,7663
|4,7902
|% 0,28
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-17,99
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-8,84
|
|Cumhuriyet
|6.833
|6.936
|-41,00
|
|Tam
|6.858
|6.916
|-74,00
|
|Yarım
|3.342
|3.381
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.690
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|19,76
|19,79
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,37
|-0,26
|
|B. Petrol
|93,61
|93,61
|-0,51
|
Seans Raporu
16:48
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