GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
05.08.2022 16:26
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Açıklamalar
Altı Aylık ve Faaliyet Raporu - 2022 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052360
BIST
16:562.744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 20,81
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.750
En Düşük
2.707
16:5617,9814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0719
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
16:5618,2899
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0844
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2111
16:561.024,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -7,10
|Açılış
|: 1.024,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.019,44
BIST En Aktif Hisseler16:54
|DAPGM
|35,42
|80.850.513
|% 10,00
|
|OBASE
|13,97
|5.673.245
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.069,00
|381.122
|% 10,00
|
|RODRG
|23,38
|6.305.837
|% 9,97
|
|YUNSA
|39,48
|35.385.184
|% 9,97
|
|ASUZU
|297,00
|112.424.652
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|16.042.546
|% -9,84
|
|KZBGY
|42,14
|33.999.426
|% -9,53
|
|KRPLS
|7,68
|851.496.214
|% -7,02
|
|INTEM
|94,55
|33.111.136
|% -6,39
|
|THYAO
|56,80
|3.875.560.264
|% 2,71
|
|EKGYO
|3,54
|1.699.175.761
|% 9,60
|
|SISE
|23,56
|1.523.619.395
|% -0,84
|
|TSKB
|3,28
|1.523.446.006
|% 5,47
|
|YKBNK
|5,26
|1.458.438.254
|% 3,95
|
|EKGYO
|3,54
|1.699.175.761
|% 9,60
|
|TSKB
|3,28
|1.523.446.006
|% 5,47
|
|SKBNK
|2,21
|644.926.972
|% 9,95
|
|YKBNK
|5,26
|1.458.438.254
|% 3,95
|
|ODAS
|4,22
|1.061.173.212
|% 2,43
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9648
|17,9711
|% 0,34
|
|Euro
|18,2704
|18,2802
|% -0,51
|
|Sterlin
|21,5656
|21,6738
|% -0,70
|
|Frank
|18,5818
|18,6937
|% -0,54
|
|Riyal
|4,7672
|4,7911
|% 0,30
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-17,99
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-8,84
|
|Cumhuriyet
|6.833
|6.936
|-41,00
|
|Tam
|6.858
|6.916
|-74,00
|
|Yarım
|3.342
|3.381
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.690
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|19,76
|19,79
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,37
|-0,26
|
|B. Petrol
|93,61
|93,61
|-0,51
|
Seans Raporu
16:54
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