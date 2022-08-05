GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
05.08.2022 16:26
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Açıklamalar
Altı Aylık ve Faaliyet Raporu - 2022 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052362
BIST
16:522.747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 23,57
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.750
En Düşük
2.707
16:5217,9720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0625
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
16:5218,2939
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0804
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2111
16:521.023,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -7,76
|Açılış
|: 1.023,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.019,44
BIST En Aktif Hisseler16:52
|DAPGM
|35,42
|80.883.701
|% 10,00
|
|OBASE
|13,97
|5.686.894
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.069,00
|381.122
|% 10,00
|
|RODRG
|23,38
|6.305.837
|% 9,97
|
|YUNSA
|39,48
|35.402.910
|% 9,97
|
|ASUZU
|297,00
|112.611.762
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|16.166.932
|% -9,84
|
|KZBGY
|42,20
|34.726.669
|% -9,40
|
|KRPLS
|7,66
|852.586.714
|% -7,26
|
|OZKGY
|7,35
|32.702.531
|% -6,61
|
|THYAO
|56,70
|3.906.884.623
|% 2,53
|
|EKGYO
|3,54
|1.700.533.949
|% 9,60
|
|SISE
|23,56
|1.544.185.061
|% -0,84
|
|TSKB
|3,28
|1.528.772.206
|% 5,47
|
|YKBNK
|5,25
|1.485.325.697
|% 3,75
|
|EKGYO
|3,54
|1.700.533.949
|% 9,60
|
|TSKB
|3,28
|1.528.772.206
|% 5,47
|
|SKBNK
|2,21
|645.002.760
|% 9,95
|
|YKBNK
|5,25
|1.485.325.697
|% 3,75
|
|ODAS
|4,22
|1.071.914.781
|% 2,43
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9639
|17,9720
|% 0,35
|
|Euro
|18,2837
|18,2939
|% -0,44
|
|Sterlin
|21,5762
|21,6844
|% -0,66
|
|Frank
|18,5920
|18,7040
|% -0,49
|
|Riyal
|4,7677
|4,7916
|% 0,31
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-15,62
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-7,76
|
|Cumhuriyet
|6.833
|6.936
|-41,00
|
|Tam
|6.866
|6.924
|-66,00
|
|Yarım
|3.346
|3.385
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.692
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|19,83
|19,86
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|-0,21
|
|B. Petrol
|94,69
|94,69
|0,57
|
Seans Raporu
16:52
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