GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
05.08.2022 16:26
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Altı Aylık ve Faaliyet Raporu - 2022 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052363
BIST
16:492.749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 25,61
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.750
En Düşük
2.707
16:4917,9732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0637
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
16:4918,2874
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0869
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2111
16:491.022,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -9,23
|Açılış
|: 1.022,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.019,44
BIST En Aktif Hisseler16:47
|KONTR
|172,70
|390.455.376
|% 10,00
|
|OBASE
|13,97
|5.651.466
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.069,00
|381.122
|% 10,00
|
|RODRG
|23,38
|6.305.837
|% 9,97
|
|YUNSA
|39,48
|35.385.184
|% 9,97
|
|ASUZU
|297,00
|112.353.075
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|15.326.395
|% -9,84
|
|KZBGY
|42,20
|33.665.887
|% -9,40
|
|KRPLS
|7,70
|844.319.535
|% -6,78
|
|INTEM
|94,25
|32.789.360
|% -6,68
|
|THYAO
|56,60
|3.803.586.039
|% 2,35
|
|EKGYO
|3,53
|1.683.361.550
|% 9,29
|
|TSKB
|3,28
|1.512.448.692
|% 5,47
|
|SISE
|23,52
|1.493.950.494
|% -1,01
|
|YKBNK
|5,20
|1.357.426.593
|% 2,77
|
|EKGYO
|3,53
|1.683.361.550
|% 9,29
|
|TSKB
|3,28
|1.512.448.692
|% 5,47
|
|SKBNK
|2,21
|641.553.345
|% 9,95
|
|YKBNK
|5,20
|1.357.426.593
|% 2,77
|
|ODAS
|4,21
|1.032.795.399
|% 2,18
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9630
|17,9717
|% 0,35
|
|Euro
|18,2682
|18,2776
|% -0,53
|
|Sterlin
|21,5493
|21,6573
|% -0,78
|
|Frank
|18,5773
|18,6892
|% -0,56
|
|Riyal
|4,7666
|4,7905
|% 0,29
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-20,90
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.023
|-9,01
|
|Cumhuriyet
|6.827
|6.930
|-47,00
|
|Tam
|6.853
|6.914
|-76,00
|
|Yarım
|3.339
|3.380
|-38,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.689
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|19,71
|19,74
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,37
|-0,26
|
|B. Petrol
|93,06
|93,06
|-1,06
|
Seans Raporu
16:47
daha fazla
-
17:02DAGHL
Yüzde 6.19 oranında artışla 26.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 099, 702 adet işlem
-
17:01METRO
Yüzde 4.95 oranında artışla 1.06 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 759, 122 adet işlem
-
17:00VAKBN
Yüzde 4.14 oranında artışla 4.28 lira fiyatla işlem gören hissede 94, 190, 840 adet işlem
-
16:59CIMSA
Yüzde 4.15 oranında artışla 40.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 580, 785 adet işlem
-
16:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 87 artarak (% 0.41 ) 2, 416