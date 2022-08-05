GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
05.08.2022 16:26
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Altı Aylık ve Faaliyet Raporu - 2022 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052367
BIST
17:532.759
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 35,78
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.763
En Düşük
2.707
17:5317,9556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0461
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
17:5318,2609
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,1134
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2111
17:531.025,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -5,84
|Açılış
|: 1.025,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.019,44
BIST En Aktif Hisseler17:51
|KONTR
|172,70
|498.249.828
|% 10,00
|
|OBASE
|13,97
|5.830.757
|% 10,00
|
|DAPGM
|35,42
|81.554.698
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.069,00
|381.122
|% 10,00
|
|RODRG
|23,38
|6.499.469
|% 9,97
|
|ASUZU
|297,00
|114.518.799
|% -10,00
|
|KRPLS
|7,44
|931.998.858
|% -9,93
|
|SNGYO
|4,49
|16.911.962
|% -9,84
|
|KZBGY
|42,20
|40.813.566
|% -9,40
|
|OZKGY
|7,31
|45.313.395
|% -7,12
|
|THYAO
|57,70
|5.095.345.256
|% 4,34
|
|AKBNK
|9,51
|2.387.164.140
|% 4,39
|
|YKBNK
|5,29
|2.205.363.668
|% 4,55
|
|EKGYO
|3,51
|1.885.795.996
|% 8,67
|
|SISE
|23,54
|1.768.727.546
|% -0,93
|
|EKGYO
|3,51
|1.885.795.996
|% 8,67
|
|TSKB
|3,26
|1.689.568.914
|% 4,82
|
|YKBNK
|5,29
|2.205.363.668
|% 4,55
|
|ODAS
|4,02
|1.520.349.192
|% -2,43
|
|SKBNK
|2,21
|647.072.204
|% 9,95
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9469
|17,9517
|% 0,24
|
|Euro
|18,2421
|18,2620
|% -0,61
|
|Sterlin
|21,5968
|21,7051
|% -0,56
|
|Frank
|18,5874
|18,6994
|% -0,51
|
|Riyal
|4,7632
|4,7871
|% 0,22
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-13,78
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-6,53
|
|Cumhuriyet
|6.849
|6.953
|-24,00
|
|Tam
|6.866
|6.930
|-60,00
|
|Yarım
|3.346
|3.388
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.693
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,94
|19,97
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,11
|
|B. Petrol
|95,95
|95,95
|1,83
|
Seans Raporu
17:51
daha fazla
-
17:59MOBTL
Yüzde 5.59 oranında artışla 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 265, 825 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, GUBRF
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, EKGYO, YKBNK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 56 artarak (% 1.31 ) 2, 438
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YUNSA, PEKGY, RODRG, OZGYO, BSOKE, SKBNK, MIATK, MEPET, DAPGM, OBASE