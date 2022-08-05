GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
05.08.2022 16:36
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Açıklamalar
Altı Aylık ve Faaliyet Raporu - 2022 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052371
BIST
17:222.759
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 34,92
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.759
En Düşük
2.707
17:2217,9632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0537
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
17:2218,2867
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0876
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2111
17:221.026,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -4,98
|Açılış
|: 1.026,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.019,44
BIST En Aktif Hisseler17:20
|OBASE
|13,97
|5.738.205
|% 10,00
|
|DAPGM
|35,42
|81.223.485
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.069,00
|381.122
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|35.412.070
|% 9,97
|
|RODRG
|23,38
|6.436.413
|% 9,97
|
|ASUZU
|297,00
|113.827.086
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|16.459.361
|% -9,84
|
|KZBGY
|42,10
|38.511.226
|% -9,62
|
|KRPLS
|7,57
|871.055.790
|% -8,35
|
|OZKGY
|7,26
|38.613.629
|% -7,75
|
|THYAO
|56,55
|4.205.736.656
|% 2,26
|
|AKBNK
|9,60
|2.006.014.124
|% 5,38
|
|YKBNK
|5,32
|1.859.972.540
|% 5,14
|
|EKGYO
|3,53
|1.792.820.536
|% 9,29
|
|SISE
|23,60
|1.645.844.652
|% -0,67
|
|EKGYO
|3,53
|1.792.820.536
|% 9,29
|
|TSKB
|3,26
|1.577.875.388
|% 4,82
|
|YKBNK
|5,32
|1.859.972.540
|% 5,14
|
|ODAS
|3,94
|1.366.586.080
|% -4,37
|
|SKBNK
|2,21
|646.221.787
|% 9,95
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9550
|17,9608
|% 0,29
|
|Euro
|18,2704
|18,2816
|% -0,50
|
|Sterlin
|21,5943
|21,7026
|% -0,57
|
|Frank
|18,6072
|18,7193
|% -0,40
|
|Riyal
|4,7679
|4,7918
|% 0,31
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-14,76
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-5,26
|
|Cumhuriyet
|6.843
|6.947
|-30,00
|
|Tam
|6.878
|6.937
|-53,00
|
|Yarım
|3.352
|3.392
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.681
|1.695
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,88
|19,91
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,49
|-0,14
|
|B. Petrol
|95,33
|95,33
|1,21
|
Seans Raporu
17:20
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17:35CANTE
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17:33MEGAP
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17:32AKBNK
Yüzde 5.49 oranında artışla 9.61 lira fiyatla işlem gören hissede 214, 974, 309 adet işlem