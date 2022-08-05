GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
05.08.2022 16:36
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Açıklamalar
Altı Aylık ve Faaliyet Raporu - 2022 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052373
BIST
17:222.759
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 34,92
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.759
En Düşük
2.707
17:2217,9632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0537
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
17:2218,2867
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0876
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2111
17:221.026,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -4,98
|Açılış
|: 1.026,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.019,44
BIST En Aktif Hisseler17:20
|OBASE
|13,97
|5.743.682
|% 10,00
|
|DAPGM
|35,42
|81.234.005
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.069,00
|381.122
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|35.412.070
|% 9,97
|
|RODRG
|23,38
|6.436.413
|% 9,97
|
|ASUZU
|297,00
|113.846.688
|% -10,00
|
|KZBGY
|41,94
|38.737.745
|% -9,96
|
|SNGYO
|4,49
|16.466.303
|% -9,84
|
|KRPLS
|7,56
|873.753.790
|% -8,47
|
|OZKGY
|7,25
|40.357.926
|% -7,88
|
|THYAO
|56,55
|4.221.635.181
|% 2,26
|
|AKBNK
|9,61
|2.044.282.881
|% 5,49
|
|YKBNK
|5,32
|1.907.573.666
|% 5,14
|
|EKGYO
|3,53
|1.794.424.486
|% 9,29
|
|SISE
|23,56
|1.651.276.726
|% -0,84
|
|EKGYO
|3,53
|1.794.424.486
|% 9,29
|
|TSKB
|3,26
|1.581.432.033
|% 4,82
|
|YKBNK
|5,32
|1.907.573.666
|% 5,14
|
|ODAS
|3,94
|1.366.586.080
|% -4,37
|
|SKBNK
|2,21
|646.221.787
|% 9,95
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9550
|17,9608
|% 0,29
|
|Euro
|18,2704
|18,2816
|% -0,50
|
|Sterlin
|21,6080
|21,7164
|% -0,51
|
|Frank
|18,6106
|18,7228
|% -0,39
|
|Riyal
|4,7682
|4,7921
|% 0,32
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-13,29
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-7,27
|
|Cumhuriyet
|6.833
|6.936
|-41,00
|
|Tam
|6.869
|6.927
|-63,00
|
|Yarım
|3.347
|3.386
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.693
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,88
|19,90
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,44
|-0,19
|
|B. Petrol
|94,41
|94,41
|0,29
|
Seans Raporu
17:20
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