GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
05.08.2022 16:47
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Açıklamalar
Altı Aylık ve Faaliyet Raporu - 2022 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052388
BIST
16:412.741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 17,00
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.742
En Düşük
2.707
16:4117,9712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0617
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
16:4118,2943
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0800
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2111
16:411.022,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -9,01
|Açılış
|: 1.022,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.019,44
BIST En Aktif Hisseler16:41
|DAPGM
|35,42
|71.892.682
|% 10,00
|
|OBASE
|13,97
|5.640.653
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.069,00
|381.122
|% 10,00
|
|RODRG
|23,38
|6.276.331
|% 9,97
|
|YUNSA
|39,48
|35.384.789
|% 9,97
|
|ASUZU
|297,00
|112.231.008
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|15.148.928
|% -9,84
|
|KZBGY
|43,26
|33.609.457
|% -7,13
|
|INTEM
|94,20
|32.680.067
|% -6,73
|
|KRPLS
|7,73
|840.845.091
|% -6,42
|
|THYAO
|56,70
|3.754.533.162
|% 2,53
|
|EKGYO
|3,54
|1.681.499.417
|% 9,60
|
|TSKB
|3,28
|1.503.055.755
|% 5,47
|
|SISE
|23,52
|1.471.143.676
|% -1,01
|
|YKBNK
|5,21
|1.303.094.824
|% 2,96
|
|EKGYO
|3,54
|1.681.499.417
|% 9,60
|
|TSKB
|3,28
|1.503.055.755
|% 5,47
|
|SKBNK
|2,21
|641.518.253
|% 9,95
|
|YKBNK
|5,21
|1.303.094.824
|% 2,96
|
|ODAS
|4,24
|1.004.314.031
|% 2,91
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9654
|17,9712
|% 0,34
|
|Euro
|18,2817
|18,2943
|% -0,44
|
|Sterlin
|21,5495
|21,6575
|% -0,78
|
|Frank
|18,5875
|18,6995
|% -0,51
|
|Riyal
|4,7672
|4,7911
|% 0,30
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-20,90
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.023
|-9,01
|
|Cumhuriyet
|6.827
|6.930
|-47,00
|
|Tam
|6.853
|6.914
|-76,00
|
|Yarım
|3.339
|3.380
|-38,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.689
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|19,71
|19,74
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,37
|-0,26
|
|B. Petrol
|93,06
|93,06
|-1,06
|
Seans Raporu
16:41
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