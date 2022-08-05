GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
05.08.2022 16:26
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Açıklamalar
Altı Aylık ve Faaliyet Raporu - 2022 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052365
BIST
16:542.746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 22,45
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.750
En Düşük
2.707
16:5417,9711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0616
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
16:5418,2802
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0941
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2111
16:541.024,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -7,31
|Açılış
|: 1.023,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.019,44
BIST En Aktif Hisseler16:53
|DAPGM
|35,42
|80.850.513
|% 10,00
|
|OBASE
|13,97
|5.673.245
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.069,00
|381.122
|% 10,00
|
|RODRG
|23,38
|6.305.837
|% 9,97
|
|YUNSA
|39,48
|35.385.184
|% 9,97
|
|ASUZU
|297,00
|112.424.652
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|16.042.546
|% -9,84
|
|KZBGY
|42,14
|33.999.426
|% -9,53
|
|KRPLS
|7,68
|851.496.214
|% -7,02
|
|INTEM
|94,55
|33.111.136
|% -6,39
|
|THYAO
|56,80
|3.875.560.264
|% 2,71
|
|EKGYO
|3,54
|1.699.175.761
|% 9,60
|
|SISE
|23,56
|1.523.619.395
|% -0,84
|
|TSKB
|3,28
|1.523.446.006
|% 5,47
|
|YKBNK
|5,26
|1.458.438.254
|% 3,95
|
|EKGYO
|3,54
|1.699.175.761
|% 9,60
|
|TSKB
|3,28
|1.523.446.006
|% 5,47
|
|SKBNK
|2,21
|644.926.972
|% 9,95
|
|YKBNK
|5,26
|1.458.438.254
|% 3,95
|
|ODAS
|4,22
|1.061.173.212
|% 2,43
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9639
|17,9720
|% 0,35
|
|Euro
|18,2837
|18,2939
|% -0,44
|
|Sterlin
|21,5518
|21,6599
|% -0,77
|
|Frank
|18,5732
|18,6851
|% -0,59
|
|Riyal
|4,7666
|4,7905
|% 0,29
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-20,90
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.023
|-9,01
|
|Cumhuriyet
|6.827
|6.930
|-47,00
|
|Tam
|6.853
|6.914
|-76,00
|
|Yarım
|3.339
|3.380
|-38,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.689
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|19,71
|19,74
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,37
|-0,26
|
|B. Petrol
|93,06
|93,06
|-1,06
|
Seans Raporu
16:53
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