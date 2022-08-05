GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
05.08.2022 17:33
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Açıklamalar
Altı Aylık ve Faaliyet Raporu - 2022 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052434
BIST
17:452.762
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 38,53
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.763
En Düşük
2.707
17:4517,9596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0501
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
17:4518,2653
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,1090
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2111
17:451.024,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -6,75
|Açılış
|: 1.024,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.019,44
BIST En Aktif Hisseler17:45
|CANTE
|70,40
|108.792.697
|% 10,00
|
|OBASE
|13,97
|5.802.705
|% 10,00
|
|DAPGM
|35,42
|81.503.516
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.069,00
|381.122
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|35.521.469
|% 9,97
|
|ASUZU
|297,00
|114.293.673
|% -10,00
|
|KRPLS
|7,44
|919.897.938
|% -9,93
|
|SNGYO
|4,49
|16.712.251
|% -9,84
|
|KZBGY
|42,00
|40.512.927
|% -9,83
|
|OZKGY
|7,33
|44.156.678
|% -6,86
|
|THYAO
|57,30
|4.754.035.902
|% 3,62
|
|AKBNK
|9,55
|2.276.552.336
|% 4,83
|
|YKBNK
|5,32
|2.078.366.621
|% 5,14
|
|EKGYO
|3,50
|1.851.178.932
|% 8,36
|
|SISE
|23,54
|1.740.793.907
|% -0,93
|
|EKGYO
|3,50
|1.851.178.932
|% 8,36
|
|TSKB
|3,29
|1.648.427.064
|% 5,79
|
|YKBNK
|5,32
|2.078.366.621
|% 5,14
|
|ODAS
|4,00
|1.491.719.462
|% -2,91
|
|SKBNK
|2,21
|646.800.179
|% 9,95
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9446
|17,9596
|% 0,28
|
|Euro
|18,2497
|18,2653
|% -0,59
|
|Sterlin
|21,5991
|21,7074
|% -0,55
|
|Frank
|18,5763
|18,6882
|% -0,57
|
|Riyal
|4,7635
|4,7874
|% 0,22
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-15,57
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-5,43
|
|Cumhuriyet
|6.849
|6.953
|-24,00
|
|Tam
|6.876
|6.935
|-55,00
|
|Yarım
|3.351
|3.390
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.680
|1.695
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,90
|19,93
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,49
|-0,14
|
|B. Petrol
|95,69
|95,69
|1,57
|
Seans Raporu
17:45
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17:59MOBTL
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