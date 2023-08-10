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GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor

10.08.2023 18:25
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor


GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )

Türkçe
Altı Aylık Rapor

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Açıklamalar

Altı Aylık ve Faaliyet Raporları - 30.06.2023



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183984


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 248,70 8.485.147 % 10,00  
TRCAS 18,70 360.868.690 % 10,00  
OYLUM 6,49 51.710.816 % 10,00  
TETMT 895,40 16.016.554 % 10,00  
INVES 290,40 213.628.673 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,0234 27,0442 % 0,20  
Euro 29,7693 29,7797 % 0,50  
Sterlin 34,2884 34,4603 % 0,14  
Frank 30,8261 31,0118 % 0,53  
Riyal 7,1849 7,2209 % 0,13  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.922 1.922 7,44  
Altın Gr. 1.668 1.669 6,29  
Cumhuriyet 11.381 11.553 -33,00  
Tam 11.117 11.226 11,00  
Yarım 5.568 5.639 6,00  
Çeyrek 2.784 2.819 2,00  
Gümüş.Ons 22,86 22,88 0,21  
Gümüş Gr. 19,87 19,89 0,20  
B. Petrol 87,08 87,08 -0,47  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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