GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2023 18:49
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık ve Faaliyet Raporları - 30.06.2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184029
BIST
'
18:057.442
En Düşük
|Değişim
|: -2,09%
|| -159,15
|Açılış
|: 7.652
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.398
En Yüksek
7.766
18:0527,0565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0664
|Açılış
|: 27,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0648
En Düşük
26,4619
18:0529,8146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1826
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,9427
En Düşük
28,7774
18:051.669,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,84
|Açılış
|: 1.669,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.678,09
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|248,70
|8.485.147
|% 10,00
|
|TRCAS
|18,70
|360.868.690
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,49
|51.710.816
|% 10,00
|
|TETMT
|895,40
|16.016.554
|% 10,00
|
|INVES
|290,40
|213.628.673
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|14.149.836
|% -10,00
|
|ZEDUR
|81,45
|160.591.430
|% -10,00
|
|VKFYO
|33,48
|94.688.154
|% -10,00
|
|YKSLN
|11,34
|76.755.107
|% -10,00
|
|DGGYO
|35,10
|73.294.480
|% -10,00
|
|THYAO
|258,50
|15.098.529.954
|% -0,58
|
|YKBNK
|15,72
|12.865.742.013
|% -2,00
|
|ISCTR
|17,27
|12.462.103.035
|% -2,04
|
|AKBNK
|30,66
|11.418.115.119
|% -0,97
|
|ASTOR
|120,60
|8.076.056.230
|% 2,99
|
|YKBNK
|15,72
|12.865.742.013
|% -2,00
|
|SKBNK
|3,75
|2.713.729.722
|% 9,65
|
|ISCTR
|17,27
|12.462.103.035
|% -2,04
|
|EKGYO
|8,50
|3.323.172.753
|% -6,18
|
|AKBNK
|30,66
|11.418.115.119
|% -0,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0166
|27,0522
|% 0,23
|
|Euro
|29,7732
|29,8334
|% 0,68
|
|Sterlin
|34,2884
|34,4603
|% 0,14
|
|Frank
|30,8261
|31,0118
|% 0,53
|
|Riyal
|7,1849
|7,2209
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|6,69
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|6,00
|
|Cumhuriyet
|11.381
|11.553
|-33,00
|
|Tam
|11.116
|11.225
|10,00
|
|Yarım
|5.567
|5.638
|5,00
|
|Çeyrek
|2.783
|2.819
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,87
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|19,85
|19,88
|0,19
|
|B. Petrol
|87,08
|87,08
|-0,47
|
Seans Raporu
18:05
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17:59POLTK
Yüzde -5.20 oranında düşüşle 5, 280.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 327 adet işlem
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17:58BNTAS
Yüzde -5.98 oranında düşüşle 6.76 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 845, 180 adet işlem
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17:57KLGYO
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 3.07 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 916, 342 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -126, 95 kaybederek (% -1.54 ) 8, 133
-
17:56
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, YKSLN, DGGYO