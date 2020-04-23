GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
23.04.2020 14:42
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2020 1. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 62.117,99 % 0,000419 % 0,00188 % 448,91527
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 280.426,69 % 0,006821 % 0,008488 % 124,442209
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 671,93 % 0,03 % 0,00002 % 0,067794
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 20.456,8 % 0,03 % 0,000619 % 2,063997
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 11.809,84 % 0,004495 % 0,000357 % 7,952502
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 12.146 % 0,03 % 0,000368 % 1,22548
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 26.984,4 % 0,03 % 0,000817 % 2,722601
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 14.598,76 % 0,03 % 0,000442 % 1,472946
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 11.416,97 % 0,03 % 0,000346 % 1,151923
ING Menkul Değerler A.Ş. 53.518,45 % 0,025 % 0,00162 % 6,479717
Citi Menkul Değerler A.Ş. 23.089,81 % 0,03 % 0,000699 % 2,329659
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840007
BIST