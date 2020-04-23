GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
23.04.2020 14:42
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2020 1. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 7.935,69 % 0,000419 % 0,002055 % 489,849205
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 74.125,27 % 0,014942 % 0,019194 % 128,457146
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 616,88 % 0,03 % 0,00016 % 0,532435
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 7.488,04 % 0,03 % 0,001939 % 6,463032
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 7.237,32 % 0,03 % 0,001874 % 6,246637
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 9.348,63 % 0,03 % 0,002421 % 8,068947
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 18.261,64 % 0,03 % 0,004729 % 15,761903
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 16.622,53 % 0,03 % 0,004304 % 14,347165
ING Menkul Değerler A.Ş. 128,95 % 0,025001 % 0,000033 % 0,133554
Citi Menkul Değerler A.Ş. 8.273,33 % 0,03 % 0,002142 % 7,140843
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840008
BIST