GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
23.04.2020 18:45
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2020 1. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 26.544,1 % 0,000577 % 0,001112 % 192,636341
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 32.487,23 % 0,02 % 0,001362 % 6,807759
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840021
BIST
18:0598.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 551,98
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.962
En Düşük
97.897
18:056,9486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0326
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9988
En Düşük
6,9236
18:057,5152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0411
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5670
En Düşük
7,4759
18:05386,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,67
|Açılış
|: 386,37
|
|Önceki Kapanış
|: 384,70
|
388,12
En Düşük
383,52
BIST En Aktif Hisseler
|YKSLN
|7,12
|17.152.467
|% 0,00
|
|SEYKM
|11,30
|797.374
|% 0,00
|
|SNGYO
|0,97
|28.800.879
|% 0,00
|
|ODAS
|1,61
|179.890.224
|% 0,00
|
|SASA
|8,72
|685.802.416
|% 0,00
|
|YKSLN
|7,12
|17.152.467
|% 0,00
|
|SEYKM
|11,30
|797.374
|% 0,00
|
|SNGYO
|0,97
|28.800.879
|% 0,00
|
|ODAS
|1,61
|179.890.224
|% 0,00
|
|SASA
|8,72
|685.802.416
|% 0,00
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% 0,00
|
|SASA
|8,72
|685.802.416
|% 0,00
|
|ECILC
|4,66
|591.576.599
|% 0,00
|
|SOKM
|10,63
|493.831.626
|% 0,00
|
|ASELS
|26,78
|459.777.757
|% 0,00
|
|DOHOL
|1,80
|314.189.253
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,61
|403.344.022
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,00
|287.364.307
|% 0,00
|
|KARSN
|1,57
|219.298.781
|% 0,00
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5603
|8,6032
|% -0,24
|
|Frank
|7,1072
|7,1500
|% -0,63
|
|Riyal
|1,8385
|1,8477
|% -0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|17,76
|
|Altın Gr.
|387
|387
|2,17
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.539
|7,20
|
|Tam
|2.542
|2.605
|7,40
|
|Yarım
|1.238
|1.271
|3,60
|
|Çeyrek
|621
|636
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|15,28
|15,31
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,03
|
|B. Petrol
|22,34
|22,34
|1,97
|