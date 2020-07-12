GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.07.2020 17:05
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2020 2. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 136.056,66 % 0,000439 % 0,003954 % 900,940497
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 497.530,71 % 0,006564 % 0,014457 % 220,234395
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 671,93 % 0,03 % 0,00002 % 0,065083
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 72.237,95 % 0,03 % 0,002099 % 6,996984
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 297.264,35 % 0,073316 % 0,008638 % 11,781819
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 63.830,68 % 0,03 % 0,001855 % 6,182648
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 26.566,15 % 0,03 % 0,000772 % 2,5732
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 58.744,71 % 0,03 % 0,001707 % 5,690018
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 82.977,73 % 0,03 % 0,002411 % 8,037235
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 14.865,17 % 0,03 % 0,000432 % 1,439845
ING Menkul Değerler A.Ş. 108.908,51 % 0,025 % 0,003165 % 12,65866
Citi Menkul Değerler A.Ş. 23.089,81 % 0,03 % 0,000671 % 2,236484
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859192
BIST