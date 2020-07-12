GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2020 2. dönemAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)T. Garanti Bankası A.Ş. 14.590,93 % 0,000435 % 0,003619 % 831,06209Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 115.986,82 % 0,015649 % 0,028765 % 183,814652Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 616,88 % 0,03 % 0,000153 % 0,509961Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 17.897,31 % 0,03 % 0,004439 % 14,795426BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 11.752,46 % 0,03 % 0,002915 % 9,715551Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 10.646,2 % 0,03 % 0,00264 % 8,80105Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 28.322,16 % 0,03 % 0,007024 % 23,413491TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 41.741,29 % 0,03 % 0,010352 % 34,506908Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 17.130,48 % 0,03 % 0,004248 % 14,161468ING Menkul Değerler A.Ş. 2.249,39 % 0,025 % 0,000558 % 2,231453Citi Menkul Değerler A.Ş. 8.273,33 % 0,03 % 0,002052 % 6,839434http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859193BIST