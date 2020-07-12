GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.07.2020 17:05
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2020 2. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 14.590,93 % 0,000435 % 0,003619 % 831,06209
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 115.986,82 % 0,015649 % 0,028765 % 183,814652
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 616,88 % 0,03 % 0,000153 % 0,509961
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 17.897,31 % 0,03 % 0,004439 % 14,795426
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 11.752,46 % 0,03 % 0,002915 % 9,715551
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 10.646,2 % 0,03 % 0,00264 % 8,80105
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 28.322,16 % 0,03 % 0,007024 % 23,413491
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 41.741,29 % 0,03 % 0,010352 % 34,506908
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 17.130,48 % 0,03 % 0,004248 % 14,161468
ING Menkul Değerler A.Ş. 2.249,39 % 0,025 % 0,000558 % 2,231453
Citi Menkul Değerler A.Ş. 8.273,33 % 0,03 % 0,002052 % 6,839434
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859193
BIST