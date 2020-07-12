GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.07.2020 17:05
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2020 2. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 12.419,37 % 0,000489 % 0,00167 % 341,653081
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 147.977,46 % 0,009391 % 0,019899 % 211,893073
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 185,75 % 0,030001 % 0,000025 % 0,08326
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 17.949,58 % 0,03 % 0,002414 % 8,045932
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 28.858,88 % 0,03 % 0,003881 % 12,936053
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 3.822,86 % 0,03 % 0,000514 % 1,713605
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 9.830,73 % 0,03 % 0,001322 % 4,406643
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 16.765,77 % 0,03 % 0,002255 % 7,515295
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 10.381,72 % 0,03 % 0,001396 % 4,653637
ING Menkul Değerler A.Ş. 499,38 % 0,025 % 0,000067 % 0,268616
Citi Menkul Değerler A.Ş. 2.982,98 % 0,03 % 0,000401 % 1,337121
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859194
BIST