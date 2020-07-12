GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.07.2020 17:05
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2020 2. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 2.970,37 % 0,00047 % 0,001802 % 383,232692
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 35.211,46 % 0,010793 % 0,021365 % 197,962263
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 40,17 % 0,03 % 0,000024 % 0,081247
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2.168,47 % 0,030001 % 0,001316 % 4,385804
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 2.263,66 % 0,03 % 0,001374 % 4,578454
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 807,82 % 0,03 % 0,00049 % 1,633866
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 2.145,46 % 0,03 % 0,001302 % 4,339364
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2.700,65 % 0,03 % 0,001639 % 5,462282
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2.039,51 % 0,03 % 0,001238 % 4,125021
ING Menkul Değerler A.Ş. 120 % 0,025 % 0,000073 % 0,291252
Citi Menkul Değerler A.Ş. 1.325,19 % 0,03 % 0,000804 % 2,680276
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859195
BIST