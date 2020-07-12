GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.07.2020 17:05
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2020 2. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 3.413,63 % 0,000436 % 0,003429 % 786,15588
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 33.732,06 % 0,016537 % 0,033882 % 204,880728
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 147,92 % 0,03 % 0,000149 % 0,495263
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 5.475,46 % 0,030001 % 0,0055 % 18,332323
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 2.551,99 % 0,03 % 0,002563 % 8,544315
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 2.462,54 % 0,03 % 0,002473 % 8,244946
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 5.536,05 % 0,03 % 0,005561 % 18,535352
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8.192,9 % 0,03 % 0,008229 % 27,430874
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2.180,63 % 0,03 % 0,00219 % 7,301123
ING Menkul Değerler A.Ş. 620,28 % 0,025 % 0,000623 % 2,492128
Citi Menkul Değerler A.Ş. 2.117,42 % 0,03 % 0,002127 % 7,089346
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859196
BIST