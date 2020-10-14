GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2020 3. dönemAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)T. Garanti Bankası A.Ş. 14.919,29 % 0,000528 % 0,00206 % 390,404716Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 201.287,51 % 0,009667 % 0,027797 % 287,54757Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 185,75 % 0,030001 % 0,000026 % 0,085502Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 21.758,32 % 0,03 % 0,003005 % 10,015885BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 38.329,86 % 0,03 % 0,005293 % 17,644179Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 9.681,28 % 0,03 % 0,001337 % 4,456534Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 19.344,57 % 0,03 % 0,002671 % 8,904774TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 27.373,57 % 0,03 % 0,00378 % 12,600725Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 18.232,83 % 0,03 % 0,002518 % 8,393012ING Menkul Değerler A.Ş. 499,38 % 0,025 % 0,000069 % 0,27585Citi Menkul Değerler A.Ş. 2.982,98 % 0,03 % 0,000412 % 1,373132http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881442BIST