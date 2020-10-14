GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2020 10:47
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2020 3. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 3.547,55 % 0,00051 % 0,002197 % 431,092225
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 49.525,95 % 0,010849 % 0,030678 % 282,760162
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 40,17 % 0,03 % 0,000025 % 0,082941
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2.883,87 % 0,030001 % 0,001786 % 5,954313
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 4.124,5 % 0,03 % 0,002555 % 8,51606
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 1.421,82 % 0,03 % 0,000881 % 2,935673
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 3.916,34 % 0,03 % 0,002426 % 8,086229
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 5.093,06 % 0,03 % 0,003155 % 10,515842
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 3.485,19 % 0,03 % 0,002159 % 7,195961
ING Menkul Değerler A.Ş. 120 % 0,025 % 0,000074 % 0,297323
Citi Menkul Değerler A.Ş. 1.325,19 % 0,03 % 0,000821 % 2,736147
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881443
BIST