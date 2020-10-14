Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

14.10.2020 10:47
GÜNCEL HABERLER



GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2020 3. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 3.547,55 % 0,00051 % 0,002197 % 431,092225
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 49.525,95 % 0,010849 % 0,030678 % 282,760162
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 40,17 % 0,03 % 0,000025 % 0,082941
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2.883,87 % 0,030001 % 0,001786 % 5,954313
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 4.124,5 % 0,03 % 0,002555 % 8,51606
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 1.421,82 % 0,03 % 0,000881 % 2,935673
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 3.916,34 % 0,03 % 0,002426 % 8,086229
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 5.093,06 % 0,03 % 0,003155 % 10,515842
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 3.485,19 % 0,03 % 0,002159 % 7,195961
ING Menkul Değerler A.Ş. 120 % 0,025 % 0,000074 % 0,297323
Citi Menkul Değerler A.Ş. 1.325,19 % 0,03 % 0,000821 % 2,736147



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881443


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:191.183
Değişim :  0,68% |  8,01
Açılış :  1.177  
Önceki Kapanış :  1.175  
En Yüksek
1.183 En Düşük
1.173
BIST En Aktif Hisseler12:19
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ESEN 12,43 751.605 % 10,00  
KERVN 2,42 4.770.539 % 10,00  
DAGHL 14,64 2.447.032 % 9,99  
POLTK 356,60 2.239.912 % 9,99  
BALAT 13,10 3.143.345 % 9,99  
daha fazla
12:19 Alış Satış %  
Dolar 7,9500 7,9550 % 0,45  
Euro 9,3266 9,3313 % 0,27  
Sterlin 10,2520 10,3035 % 0,38  
Frank 8,6537 8,7058 % 0,38  
Riyal 2,1134 2,1240 % 0,41  
daha fazla
12:19 Alış Satış %  
Altın Ons 1.896 1.897 5,35  
Altın Gr. 485 485 3,71  
Cumhuriyet 3.191 3.239 6,00  
Tam 3.195 3.274 19,04  
Yarım 1.544 1.584 9,21  
Çeyrek 775 792 4,61  
Gümüş.Ons 24,17 24,19 0,03  
Gümüş Gr. 6,19 6,20 0,05  
B. Petrol 42,59 42,59 0,15  
Seans Raporu 12:19
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru