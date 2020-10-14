GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2020 10:47
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2020 3. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 4.709,01 % 0,000437 % 0,005819 % 1.331,19513
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 4.360,59 % 0,02 % 0,005389 % 26,943864
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 361,74 % 0,03 % 0,000447 % 1,490123
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 1.032,12 % 0,03 % 0,001275 % 4,251561
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 139,8 % 0,03 % 0,000173 % 0,575883
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881445
BIST