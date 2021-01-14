GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2021 20:58
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2020 4. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 6.023,69 % 0,000439 % 0,005638 % 1.284,669204
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 90.712,87 % 0,017493 % 0,08491 % 485,383088
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 147,92 % 0,03 % 0,000138 % 0,461529
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8.199,67 % 0,030001 % 0,007675 % 25,583363
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 2.551,99 % 0,03 % 0,002389 % 7,962338
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 3.572,07 % 0,03 % 0,003344 % 11,145175
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 14.344,52 % 0,03 % 0,013427 % 44,756005
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 11.523,84 % 0,03 % 0,010787 % 35,955249
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 7.862,36 % 0,03 % 0,007359 % 24,531427
ING Menkul Değerler A.Ş. 620,28 % 0,025 % 0,000581 % 2,322382
Citi Menkul Değerler A.Ş. 2.117,42 % 0,03 % 0,001982 % 6,606471
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902294
BIST