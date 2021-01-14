GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2021 22:15
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2020 4. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 266,77 % 0,000961 % 0,008617 % 896,608955
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 257,06 % 0,020004 % 0,008303 % 41,510027
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902363
BIST
10:531.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -10,01
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.543
En Düşük
1.532
10:537,3980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0371
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4097
En Düşük
7,3521
10:538,9725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0042
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
8,9991
En Düşük
8,9346
10:53440,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,69
|Açılış
|: 440,22
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
441,28
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler10:51
|PKENT
|1.076,90
|1.922.521
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|520.291
|% 10,00
|
|BURVA
|54,60
|5.034.100
|% 9,99
|
|MAALT
|189,40
|57.162.722
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|2.343.919
|% 9,99
|
|CASA
|121,50
|130.127
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|95.488
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|6.757.801
|% -9,98
|
|INTEM
|44,54
|819.714
|% -9,98
|
|UZERB
|78,10
|646.590
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,51
|638.871.218
|% 1,21
|
|SISE
|7,83
|435.945.030
|% 1,29
|
|DOHOL
|3,57
|431.657.897
|% -1,65
|
|KRDMD
|6,59
|350.734.986
|% 2,81
|
|GARAN
|10,14
|265.645.523
|% -1,65
|
|EKGYO
|2,51
|638.871.218
|% 1,21
|
|DOHOL
|3,57
|431.657.897
|% -1,65
|
|SKBNK
|1,63
|188.081.549
|% -0,61
|
|TSKB
|1,88
|133.708.095
|% 0,53
|
|IHLGM
|1,38
|93.045.754
|% 0,73
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3953
|7,3974
|% 0,50
|
|Euro
|8,9657
|8,9733
|% 0,06
|
|Sterlin
|10,0707
|10,1212
|% 0,20
|
|Frank
|8,2902
|8,3402
|% 0,30
|
|Riyal
|1,9649
|1,9747
|% 0,42
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|5,06
|
|Altın Gr.
|440
|440
|2,65
|
|Cumhuriyet
|2.909
|2.953
|-41,00
|
|Tam
|2.895
|2.968
|-39,78
|
|Yarım
|1.399
|1.436
|-19,24
|
|Çeyrek
|702
|718
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,44
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,74
|55,74
|-0,68
|
Seans Raporu
10:51
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11:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 35 kaybederek (% -0.79 ) 1, 668
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11:03
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, PKENT, SODSN
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11:03
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, EKGYO
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11:03XU100
Endeks 1, 539 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 47 altında . İşlem hacmi 6, 457.00 milyon TL de
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11:03PINSU
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 8.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 462, 032 adet işlem