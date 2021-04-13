GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2021 1. dönemAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)T. Garanti Bankası A.Ş. 957,49 % 0,00042 % 0,000111 % 26,407442Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 174.404,03 % 0,013085 % 0,020195 % 154,345322Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.320 % 0,03 % 0,000153 % 0,509507Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 10.006,49 % 0,03 % 0,001159 % 3,862405BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 27.288,57 % 0,03 % 0,00316 % 10,533106Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 9.389,32 % 0,03 % 0,001087 % 3,624184Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 60.546,9 % 0,03 % 0,007011 % 23,370505TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 17.963,03 % 0,03 % 0,00208 % 6,933542Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 35.419,68 % 0,03 % 0,004101 % 13,671654Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 29.303,29 % 0,03 % 0,003393 % 11,310789ING Menkul Değerler A.Ş. 16.557,8 % 0,025 % 0,001917 % 7,669351http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927612BIST