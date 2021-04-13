GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.04.2021 20:39
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2021 1. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 957,49 % 0,00042 % 0,000111 % 26,407442
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 174.404,03 % 0,013085 % 0,020195 % 154,345322
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.320 % 0,03 % 0,000153 % 0,509507
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 10.006,49 % 0,03 % 0,001159 % 3,862405
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 27.288,57 % 0,03 % 0,00316 % 10,533106
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 9.389,32 % 0,03 % 0,001087 % 3,624184
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 60.546,9 % 0,03 % 0,007011 % 23,370505
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 17.963,03 % 0,03 % 0,00208 % 6,933542
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 35.419,68 % 0,03 % 0,004101 % 13,671654
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 29.303,29 % 0,03 % 0,003393 % 11,310789
ING Menkul Değerler A.Ş. 16.557,8 % 0,025 % 0,001917 % 7,669351
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927612
BIST