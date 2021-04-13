GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.04.2021 20:39
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2021 1. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 222,34 % 0,00057 % 0,000124 % 21,727126
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 39.171,58 % 0,012974 % 0,021804 % 168,066303
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 990 % 0,03 % 0,000551 % 1,836887
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2.122,14 % 0,03 % 0,001181 % 3,937494
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 5.303,83 % 0,03 % 0,002952 % 9,840917
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 2.414,31 % 0,03 % 0,001344 % 4,479615
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 8.847,25 % 0,03 % 0,004925 % 16,415497
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 4.050,43 % 0,03 % 0,002255 % 7,515318
Yapı KrŞ. 6.934,44 % 0,03 % 0,00386 % 12,866392
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 5.911,79 % 0,03 % 0,003291 % 10,968976
ING Menkul Değerler A.Ş. 1.521,52 % 0,025 % 0,000847 % 3,387716
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927613
BIST