GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.04.2021 20:39
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2021 1. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 8.439 % 0,000417 % 0,001277 % 306,235711
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 126.637,63 % 0,018527 % 0,01917 % 103,46973
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 990 % 0,03 % 0,00015 % 0,499544
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 14.706,47 % 0,03 % 0,002226 % 7,420747
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 10.747,52 % 0,03 % 0,001627 % 5,423089
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 23.805,68 % 0,03 % 0,003604 % 12,012098
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 33.492,04 % 0,03 % 0,00507 % 16,899702
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 20.065,1 % 0,03 % 0,003037 % 10,124621
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 21.444,1 % 0,03 % 0,003246 % 10,820468
ING Menkul Değerler A.Ş. 11.940,24 % 0,025 % 0,001807 % 7,229881
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927614
BIST